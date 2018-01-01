Ученые назвали массовую болезнь будущего

Данные были получены от Всемирной организации здравоохранения

Ожирение – массовая болезнь в будущем. Фото: pixabay

Международная группа ученых показала, что при нынешних тенденциях почти четверть населения Земли будут страдать ожирением к 2045 году, а у каждого восьмого человека разовьется сахарный диабет 2-го типа. Результаты исследований представлены на Европейском конгрессе по ожирению в Вене. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Данные о темпах распространения ожирения во всех странах мира в 2000-2014 годах были получены от Всемирной организации здравоохранения. Население каждой страны было распределено по возрастным группам, а также категориям, характеризующим индекс массы тела. Ученые спрогнозировали, как будет меняться доля людей в каждой категории с течением времени, а также рассчитали риск сахарного диабета, который был откалиброван в соответствии с данными об образе жизни, питании и генетической предрасположенностью к заболеванию.

Исследователи выяснили, что доля страдающих ожирением вырастет с 14 процентов в 2017 году до 22 процентов в 2045-м. За тот же период заболеваемость диабетом повысится до 11,7 процента, что усилит нагрузку на системы здравоохранения по всему миру. Ученые полагают, что для предотвращения распространения метаболических заболеваний заболеваемость ожирением должна снижаться до 10 процентов к 2045 году.

Напомним, ученые из США выяснили, что ожирение оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь.

Кроме этого, названы лучшие продукты против ожирения печени.

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