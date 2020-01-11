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Ученые назвали продукт, который защищает от заболеваний сердца

Исследователи провели эксперимент с участием 23 тысяч человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
Перец чили способен защитить от заболеваний сердца
Перец чили способен защитить от заболеваний сердца
Фото: Pexels

Частое употребление перца чили снижает риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Это выяснили итальянские ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed, передает EurekAlert!.

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Исследователи провели эксперимент с участием 23 тысяч человек. В результате выяснилось, что процент смертности от сердечного приступа среди тех, кто употреблял перец раз в неделю, на 40% ниже. От заболеваний сосудов головного мозга — на 50% ниже.

При этом эпидемиолог Мария Лаура Боначио, которая брала непосредственное участие в эксперименте, отметила, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не была установлена.

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Ученые заявляют, что перец чили защищает организм тех людей, кто придерживается средиземноморской диеты – она считается очень полезной для здоровья, продления долголетия и хорошей фигуры, так и для тех, кто питается не столь правильно.

Тем временем мы выяснили правила и виды разгрузочных дней для похудения после праздников.

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