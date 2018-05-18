Ученые назвали смертельную опасность, которая есть в каждом доме

Легкие участников эксперимента стали похожими на легкие курильщика, говорят эксперты

Бытовая химия – опасна для здоровья. Фото: pixabay

Европейские ученые опубликовали шокирующие данные 20-летнего исследования, в ходе которого выяснили, как моющие средства влияют на здоровье людей. От частого вдыхания паров бытовой химии легкие женщин стали похожими на легкие курильщика, утверждают они.

Как уберечь себя во время мытья посуды, стирки и уборки, разбирался корреспондент телеканала "Украина" Алексей Фалин.

Евгения – основательница компании, предоставляющей услуги по уборке. С агрессивными моющими средствами имеет дело каждый день. Из-за этого у нее особые требования к защите.

"Перчатки это само собой. Плюс еще респираторы и специальная одежда", – говорит Евгения Сагайдак, владелица клининговой компании.

Женщина уверена: в быту лучше использовать натуральные чистящие средства:

"Например, вместо химической жидкости для посуды используйте соду или горчичный порошок. Чайник можно почистить обычной лимонной кислотой. Пол лучше мыть просто чистой водой. А чтобы избежать налета в ванной или душевой кабине, достаточно протирать хромированную сантехнику насухо".

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Домохозяйки болеют раковыми заболеваниями на 55% больше, чем люди, которые работают вне дома, говорит Евгения Сагайдак:

"Домохозяйки любят все чистить, полоскать, использовать порошки, химию и так далее".

Однако в отличие от профессиональных средств чистки, составляющие бытовой химии имеют низкую токсичность, успокаивают медики.

"Если написано, что это средство для стирки, то не нужно им мыть посуду. Если написано, что это средство для стекла, не надо им мыть пол или чистить ковер", – утверждает Анна Головащенко, научный сотрудник.

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Чтобы уменьшить риски во время уборки, медики советуют всегда использовать перчатки и защитные кремы. Проветривать комнаты, надевать респиратор, чтобы не вдыхать паров от химии. Попутно необходимо избегать средств, содержащих спирт и хлор.

Медики отмечают: если во время уборки или мытья посуды вы почувствовали головокружение или тошноту, немедленно выйти на свежий воздух и выпить стакан воды.