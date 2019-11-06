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Ученые назвали страшные последствия курения – новое исследование

В исследовании генетиков приняли участие более полумиллиона человек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Курение вызывает шизофрению и депрессию
Курение вызывает шизофрению и депрессию
Фото: stocksnap.io

Курение опасно не только для дыхательных органов, но и для нервной системы. Оказывается, регулярное выкуривание сигарет приводит к развитию шизофрении и депрессии. Это выяснили британские генетики, опубликовав свое исследование в Psychological Medicine.

Как материнская депрессия влияет на семью – смотрите видео:

Исследование получилось довольно масштабным, ведь в нем приняли участие более полумиллиона жителей Великобритании. Во время эксперимента ученые проанализировали анализ ДНК всех подопытных.

В результате выяснилось, что люди с шизофренией и депрессией курили намного чаще, чем другие участники эксперимента. Кроме того, ученые выяснили, что курящие чаще становились шизофрениками и страдали от хронической депрессии.

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Ученые сделали вывод, что никотин плохо влияет на мозговые нейромедиаторы серотонин и дофамин. А ведь именно они участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

Тем временем мы выяснили, какие ТОП-10 продуктов помогают сохранить молодость кожи.

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здоровье депрессия курение шизофрения
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