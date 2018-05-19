Ученые назвали возраст начала старения
По заверению специалистов из США, в возрасте 39 лет в организме человека начинает прекращаться выработка белка под названием миелин
Группа американских ученых в своем исследовании установила, в каком возрастном промежутке в организме человека начинают протекать необратимые процессы старения, а новые нервные волокна постепенно прекращают восстанавливаться.
По заверению специалистов из США, в возрасте 39 лет в организме человека начинает прекращаться выработка белка под названием миелин. Миелин отвечает за образование новых нервных волокон, а сам белок находится на поверхности нейронов, обволакивая нервные клетки человека, защищая их от сторонних воздействий. По достижению данного возраста когнитивные и двигательные функции организма начинают ослабляться, становясь все заметнее с течением времени.
Данные факты ученые установили в исследовании, в котором приняли участие мужчины возрастом от 23 до 80 лет. В ходе исследования добровольцы выполняли различные несложные упражнения на скорость, а специалисты подсчитывали уровень миелина в их организме.
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