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Ученые назвали возраст начала старения

По заверению специалистов из США, в возрасте 39 лет в организме человека начинает прекращаться выработка белка под названием миелин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:00
Ученые провели множество исследований. Фото: pixabay
Ученые провели множество исследований. Фото: pixabay

Группа американских ученых в своем исследовании установила, в каком возрастном промежутке в организме человека начинают протекать необратимые процессы старения, а новые нервные волокна постепенно прекращают восстанавливаться.

По заверению специалистов из США, в возрасте 39 лет в организме человека начинает прекращаться выработка белка под названием миелин. Миелин отвечает за образование новых нервных волокон, а сам белок находится на поверхности нейронов, обволакивая нервные клетки человека, защищая их от сторонних воздействий. По достижению данного возраста когнитивные и двигательные функции организма начинают ослабляться, становясь все заметнее с течением времени.

Данные факты ученые установили в исследовании, в котором приняли участие мужчины возрастом от 23 до 80 лет. В ходе исследования добровольцы выполняли различные несложные упражнения на скорость, а специалисты подсчитывали уровень миелина в их организме.

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Источник: "Ортодокс"
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