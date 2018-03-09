Ученые обнаружили, чем полезен секс для пожилых

Сегодня, 02:51

В исследовании принимали участие люди возрастом от 59 до 80 лет, всем участникам эксперимента необходимо было выполнить интеллектуальное задание

Ученые. Фото: creativeart / Freepik
Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Группа ученых пришла к выводу, что секс после 60 лет является отличной профилактикой от слабоумия. В эксперименте приняли участие 8000 человек.

В исследовании принимали участие люди возрастом от 59 до 80 лет. Всем участникам эксперимента необходимо было выполнить интеллектуальное задание. В первом случае необходимо было прочитать 10 слов, а потом повторить их сразу и спустя 10 минут. Второе задание было аналогичным, только с цифрами. Как показали результаты исследования, мужчины, которые даже в таком возрасте занимались сексом, справились с заданием на 24% лучше. У женщин показатели оказались ниже. Сексуально активные участницы справлялись со всеми заданиями на 12% лучше.

Главной причиной такого успеха является выброс гормона дорфина, который отвечает за работу головного мозга. Эксперты также рекомендуют активным пожилым людям заниматься сексом по 2-3 раза в неделю.

Ранее ученые выяснили, что наибольшее удовлетворение от секса получают 66-летние женщины и 64-летние мужчины. 

По словам психиатра-сексолога Мадлен Кастелланос, это связано с тем, что партнеры приобретают опыт, знают, чего хотят, и не стесняются раздвигать границы своей сексуальности.

В исследовании приняли участие пять тысяч не состоящих в браке людей.

Как пояснила Кастелланос, женщины в опросе заявили, что секс в возрасте 70 лет был, по крайней мере, удовлетворительным или более удовлетворительным физически, чем в возрасте 40 лет.
ученые, секс, исследование
Источник:

"Ортодокс"

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