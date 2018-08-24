Ученые открыли новый орган в человеческом организме

Сенсационное заявление сделали исследователи из Австралии

Найден новый человеческий орган. Фото: pixabay

Австралийские исследователи из Института медицинских исследований Гарвана сделали сенсационное научное открытие. Оказывается, у мышей и людей есть ранее неизвестные "микроорганы", которые участвуют в работе иммунной системы человека.

"Микроорганы" представляют собой тонкие плоские структуры, находящиеся в верхней части лимфатических узлов. Они были первоначально найдены у мышей и названы субкапсулярными пролиферативными центрами (англ. subcapsular proliferative foci, SPF). Эти структуры формируются временно, а их небольшие размеры делают их почти незаметными, что объясняет, почему ученые не заметили их раньше.

Новый орган Фото: Imogen Moran / Tri Phan

Специалисты полагают, что пролиферативные центры играют роль "точек сбора" лимфоцитов, что делает их эффективными в борьбе против патогенных организмов, клеток и вирусов.

Напомним, в пищеварительной системе человека обнаружили новый орган – брыжейку.

О том, как американские ученые печатают фигуры из воды, смотрите на видео ниже: