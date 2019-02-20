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Ученые рассказали, как продлить молодость и долголетие

Особенно актуальным становиться вопрос продления молодости после сорока лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06

Эликсир вечной молодости! Его искали в прошлом, над его формулой думают до сих пор. Ученых, изучающих процессы старения, называют геронтологами. Есть такие и в Украине. Мы расскажем о достижениях и планах отечественных укротителей биологических часов.

В 30 лет появляются первые морщины. В 40 начинают седеть волосы. А в 50 ухудшаются зрение и слух. Чтобы замедлить старение, поможет аппарат гипотрон! Он создает искусственные условия кислородного голодания. Человек вдыхает газовую смесь с пониженным содержанием кислорода, вроде разреженного горного воздуха. Организм тогда работает в режиме борьбы. Дыхание ускоряется, усиливается кровообращение и мобилизуются внутренние ресурсы. Результат процедуры – позже появляются старческое облысение и седина. А жизнь становится длиннее. Иногда – на 20 процентов.

Как еще обмануть природу старения, академик Олег Коркушко изучает уже 60 лет. И, кажется, определенных результатов достиг. Сегодня – ему же 90. Юбилей встречает на работе. В кабинете – множество цветов от коллег. А на столе – водка, коньяк и вино. Но это, говорят, для гостей. Самое имениннику дарят антивозрастные подарки.

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Средний возрастной максимум для человека, говорит почетный юбиляр – 110 лет. Секрет своего долголетия объясняет просто. До сих пор попытки сделать эликсир молодости заканчивались ничем. Однако современная наука все-таки лучше понимает, из чего состоит старения и как проявляется. Выявить их позволяет специальный микроскоп. В своей лаборатории главный генетик Института геронтологии пытается найти рецепты против старения.

"Мы берем образцы у людей разного возраста, измеряем их. Затем мы можем сказать, что эта молекула – гликированный гемоглобин и вам для снижения этой молекулы нужно контролировать уровень сахара в крови", – говорит Дмитрий Красненков, генетик Института геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева .

Обсуждается даже радикальный вариант – попытаться выключить гены старения! Но пока что стандартные советы для продления молодости – физкультура и здоровое питание – не имеют альтернативы. 

Напомним, в Америке появились уникальные лечебные тапочки, которые синхронизируют биоритмы и укрепляют иммунитет.

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Источник: Сегодня
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