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Ученые рассказали, какой вред здоровью может нанести низкоуглеводная диета

Эксперты считают, что дефицит углеводов может стать причиной преждевременной смерти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31

Диета, которая сжигает не только килограммы, но и сердце. Кардиологи предупреждают: вред от популярного сейчас метода похудения – низкоуглеводной диеты – может оказаться непоправимым. Как же лучше сбрасывать лишние килограммы?

Хлеб, крупы, сладости и даже бананы – от всего этого нужно отказаться на низкоуглеводной диете. Организм не получает достаточно углеводов и начинает сжигать жиры. Результат – быстрое похудение. Но исследования польских ученых из Лодзинского медицинского университета доказали: диеты с низким содержанием углеводов провоцируют аритмию, ишемическую болезнь сердца, так как нарушают работу сердечной мышцы.

Низкоуглеводные диеты особенно опасны для женщин, планирующих беременность, и для уже беременных женщин. Есть исследования, которые доказали, что у таких женщин чаще рождаются дети с пороками нервной системы. 

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Но для здоровых людей временно воздержаться от простых углеводов, таких как сахар, будет только на пользу. В рационе здорового человека должно быть не менее 40 процентов углеводов в день. Но важно не только их количество, но и качество, говорят диетологи. Булгур, нешлифованный рис, бобовые, чечевица – вот эти источники углеводов, которые должны быть в рационе ежедневно. А от белого риса, манной крупы и кускуса лучше отказаться.

Чтобы укрепить сердечную мышцу, следует употреблять много калия и магния. Для этого ешьте побольше орешков, меда, курагу, изюм, бананы. Впрочем, особенности организма каждого человека сугубо индивидуальны. Поэтому полезную диету должен назначать врач, для каждого пациента – отдельно.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему стоит есть меньше соли.

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Источник: Сегодня
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