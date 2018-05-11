Ученые сделали невероятное заявление о загробной жизни

Сенсационное открытие пренадлежит исследователям из США

Жизни после смерти нет, говорят ученые. Фото: pixabay

Американские ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти, ccылаясь на фундаментальные физические законы, передает Independent.

Хотя еще недавно их коллеги из Германии утверждали о существовании загробной жизни.

По мнению профессора физики и космологии Шона Кэрролла, существование загробной жизни могли бы подтвердить квантовые испытания, в ходе которых "определенно были бы выявлены некие частицы духа".

Однако на сегодняшний день подобные испытания не выявили элементов вида "частицы духа", значит жизни после смерти не существует.

Профессор уверен, жизнь после смерти могла бы существовать, если бы сознание было отделено от физического тела. Но человеческий разум состоит из атомов, не способных хранить данные из мозга после смерти.

Напомним, после смерти человека некоторые гены заново начинают жизнь.

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