Ученые сделали сенсационное заявление о влиянии алкоголя на секс

Исследователи из США рассказали подробности

Алкоголь портит секс. Фото: Depositphotos

Исследование ученых из Вашингтонского университета показало, что трезвые мужчины могут значительно быстрее достичь возбуждения, чем те, кто употреблял алкоголь. К тому же, некоторые из мужчин вообще не способны на эрекцию после употребления спиртного, сообщает Daily Star.

Экспертам также удалось установить, что длительное употребление алкоголя приводит к хронической импотенции. Чрезмерные дозы алкоголя перед сексом серьезно снижают интенсивность эрекции и остроту оргазма.

"В большинстве случаев мужчина теряет эрекцию из-за ряда психологических и физиологических причин. Наиболее распространенными из них являются неправильное использование лекарств или злоупотребление алкоголем. Спиртные напитки – это депрессанты, которые замедляют реакцию и подавляют активность нервов, что напрямую сказывается на показателях мужчин в постели", – говорит доктор Сет Рэнкин из Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что сексуальная активность влияет на процесс старения. К такому выводу пришли ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул. В то же время, исследователи из Великобритании выяснили самое оптимальное время для сна, пробуждения и занятий сексом.

Также ученые сделали вывод, сколько раз в неделю можно заниматься сексом.