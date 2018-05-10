Ученые успешно испытали первое лекарство от алкоголизма

Ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за "слабой воли" или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах

Алкоголизм пытаются лечить. Фото: pixabay.com

Молекулярные биологи из университета Техаса создали и проверили в деле первое экспериментальное лекарство от алкоголизма, полностью отучившее крыс и червей от тяги к спиртному, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuropsychopharmacology.

"Существуют и другие экспериментальные лекарства от алкоголизма, однако все они действуют на человека слабо и имеют сильные побочные эффекты. Наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов и поэтому оно не имеет подобных минусов",

— объясняет Джеймс Сан (James Sahn) из университета Техаса в Остине (США).

В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за "слабой воли" или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола и работу определенных частей "центра удовольствия" и других регионов мозга, связанных с самоконтролем и импульсивным поведением.

Подобные открытия возродили интерес врачей к созданию препаратов, которые бы "исправляли" работу подобных участков ДНК и связанных с ними белков и частей мозга, и помогали бы алкоголикам избавляться от зависимости, или же предотвращали ее развитие.

Сан и его коллеги сделали первый шаг к созданию подобного препарата, изучая то, как меняется работа нервной системы в самом общем виде не только при развитии алкоголизма, но и других форм наркомании.

Ранее ученые рассказали, как пить, чтобы не стать алкоголиком.

Напомним, в Британии алкоголизм будут лечить с помощью экстази.