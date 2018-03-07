Ученые узнали, как выжить при раке кишечника

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Вывод исследователей основан на результатах 7-летних наблюдений за 826 пациентами

Ученые. Фото: creativeart / Freepik
Ученые. Фото: creativeart / Freepik

Уменьшить смертность от ректального рака, а также снизить вероятность рецидива болезни возможно за счет употребления орехов.

Данное заключение было сделано учеными из Йельского университета.

Употребление грецких орехов, кешью и миндаля существенно повышают шансы на выживаемость при заболеваемости раком кишечника, установили эти специалисты.

Вывод исследователей основан на результатах 7-летних наблюдений за 826 пациентами.

Изучение образа жизни пациентов показало: люди, которые систематически употребляли орехи каждую неделю, сталкивались с рецидивами болезни реже, чем те, кто их не ел.

В частности, как подсчитали врачи, употребление 60 граммов орехов в неделю на 42% снижало риск того, что опухоль вновь даст знать о себе. Еще более выраженный эффект дало употребление лесных орехов.

У пациентов, которые их ели, вероятность рецидивов заболевания была снижена на 46%. Помимо этого, ученые обнаружили, что употребление орехов на 57% уменьшало смертность от рака кишечника.

В ходе исследования было установлено, что среди пациентов, заболевших раком кишечника, чаще умирали те, кто имел резистентность к инсулину. При данном состоянии клетки организма не реагируют на обычную активность гормона инсулина, что приводит к развитию гипергликемии, сахарного диабета, разных метаболических нарушений.

В свою очередь, употребление орехов снижало вероятность того, что у человека разовьется резистентность к инсулину.

"Орехи плюс физическая активность, рацион с низким количеством сахара, поддержание здоровой массы тела – это основные факторы в борьбе с таким опасным заболеванием как колоректальный рак", – заявили авторы проекта.
рак, ученые, исследование
Источник:

"Ортодокс"

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