Ученые выяснили, чем полезно повышение температуры

По мнению исследователей Университетов Уорика и Манчестера, даже незначительное повышение температуры ускоряет реакцию иммунитета на раны, инфекции и опухоли.

Ученые сделали открытие. Фото: pixabay

Ученые доказали, что повышенная температура тела человека запускает иммунитет, который начинает бороться с недугами. Когда в организм поступает инфекция, иммунные клетки активируют свои гены так, чтобы устранить угрозу. Самые известные регуляторы активности генов – белки Nuclear Factor kappa B. Они передвигаются в ядро клетки и обратно, таким образом активируют работу иммунной системы. В итоге клетки включают реакцию на инфекцию. В случае, если NF-kB-белок неконтролируем, может развиться болезнь Крона, псориаз или ревматоидный артрит.

Если температура тела составляет 34 градуса, то работа NF-kB замедляется. Ускорение белка происходит за счет повышения температуры. Например, при лихорадке с температурой в 40 градусов, иммунитет начнет работать эффективнее, чем при температуре 37 градусов.

Изучив работу "клеточных часов" и специфических белков, по мнению ученых, поможет выяснить, какими способами эффективнее лечить болезни людей и какими должны быть медикаменты.

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