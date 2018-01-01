Ученые выяснили, что значат ноги для здоровья

Если люди мало уделяют времени ногам, то это негативно отражается на способности организма вырабатывать новые нервные клетки

Ученые. Фото: pixabay

Новаторские исследования показывают, что неврологическое здоровье и активность головного мозга зависят от состояния ног человека. Подробные результаты исследования были опубликованы сегодня в Frontiers in Neuroscience.

Доктор Раффаэлла Адами из Миланского университета совместно со своими коллегами-учеными пришла к выводу, что активность и нагрузка на ноги, может положительно отразиться на здоровье мозга и нервной системы. Исследования показали, что физическая нагрузка с тяжелым весом на ноги посылает сигналы мозгу, которые жизненно важны для производства здоровых нервных клеток, необходимых для мозга и нервной системы.

Ученые выяснили, если люди мало уделяют времени ногам, то это негативно отражается на способности организма вырабатывать новые нервные клетки, которые позволяют людям справляться со стрессом и адаптироваться к сложным ситуациям в жизни.

"Не случайно люди должны быть активными: ходить, бегать, приседать и всячески задействовать мышцы ног, чтобы быть здоровыми",

– говорит Раффаэлла Адами.

Ранее сообщалось, что ученые нашли лекарство от рака.

Также ученые назвали простую привычку для продления жизни.