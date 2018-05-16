Ученые выяснили, о чем кроме возраста свидетельствуют седые волосы

Египетские ученные обнаружили, что некоторые цвета волос связаны со здоровьем человека

Ученые выяснили, что значит седина. Фото: Youneed

Седые волосы являются признаком старости так же, как и морщины. Недавно ученные выяснили, что цвет волос говорит о состоянии здоровья человека. Серый цвет или наличие белых полос могут свидетельствовать о явных признаках серьезных заболеваний.

Египетские ученные обнаружили, что некоторые цвета волос связаны со здоровьем человека. Согласно исследованию доктора медицинских наук Ирини Самуэль, кардиолога из Университета Каира в Египте, седые или беловолосые люди подвергаются более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем другие.

Седые волосы указывают на то, что восстановление ДНК в организме человека уже не осуществляется должным образом. Чаще всего причинами являются нарушение обмена веществ, стресс, воспаление или изменение гормонального фона. Сердечно-сосудистые заболевания имеют ту же причину, что и седина. Все дело в биологических механизмах человека.

Во время исследования ученые изучали состояние здоровье 545 мужчин. Оказалось, что у более седых мужчин коронарные артерии больше повреждены, чем у других. Таким образом, исследование говорит, что седые волосы указывают на биологический возраст и могут быть симптомом сердечно-сосудистых заболеваний, говорит Самуэль. Женщины в исследовании участия не принимали.

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