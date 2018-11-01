Ученые заявили, что пасмурная погода способствует ожирению

К такому выводу пришли специалисты из Университета Южной Калифорнии в США

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

На что только не идут украинцы, чтобы избавиться от лишнего веса: сидят на новомодных диетах, ложатся спать вовремя и пьют воду литрами. Но, оказывается, этого недостаточно.

Людям, склонным к полноте, стоит остерегаться не только фастфуда, но и пасмурной погоды. Ведь солнце – не только залог здоровых зубов и костей, но и стройной фигуры. По крайней мере, так считают ученые Университета Южной Калифорнии в США.

Специалисты доказали, что недостаток витамина D приводит к отложению жира в самых неприятных местах: на животе, лице и руках.

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"Чтобы избежать набора веса и всех проблем, связанных с недостатком витамина D, нужно находиться на солнце 20 минут ежедневно", – говорит гастроэнтеролог-диетолог Лариса Бойченко.

Это касается не только лета, но и зимы. Недаром в это время вес у многих ползет вверх. Идешь на работу – еще темно, с работы – уже темно. Поэтому не ленитесь выходить на прогулку в обеденный перерыв. В крайнем случае – пейте витамин D в таблетках.