Ученый из Гарварда создал таблетку молодости

Жизнь до 150 лет гарантирует профессор Дэвид Синклер, чьим именем названа лаборатория Гарварда

Ученый из Гарварда создал таблетку молодости. Они утверждают, что нашли способ продлить нашу жизнь вдвое.

Жизнь до 150 лет гарантирует профессор Дэвид Синклер, чьим именем названа лаборатория Гарварда.

Последние 20 лет он искал мифический эликсир молодости. Всех ингредиентов чудо-зелья профессор не раскрывает. Называет только главный компонент – кофермент никотинамид-аденин-ди-нуклеотид.

Витамин В3 способствует образованию того самого кофермента молодости. Его давали во время эксперимента мышам. Результат – обновление ДНК.

Далее Синклер тестировал таблетку на собственном отце и на себе. Так снизил свой биологический возраст на 24 года. Препарат будет доступен, как чашка кофе. В аптеках появится не раньше, чем через два года.

Пока геронтологи фиксируют максимальный возраст человека – 122 года. Рекорд принадлежит француженке Жанне Кальман.Парадокс: она всю жизнь курила и ни в чем себя не ограничивала.

Ранее сообщалось, что гарвардские ученые успешно работают над "рецептом" вечной молодости.

Напомним, эксперты назвали семь продуктов, которые продлевают молодость.