Украинцев ждет затяжной метеоудар: к чему готовиться

Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт

Магнитные бури в сентябре – опубликован прогноз. Фото: pixabay

В сентябре Украину накроет шесть магнитных колебаний, которые приравниваются к магнитной буре уровня G1. В частности, магнитные колебания ожидаются в период с 11 по 14 сентября, 16 и 22 сентября. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы – слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты – небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов), на начало миграций животных.

Многие люди в эти дни ощущают дискомфорт и расстройства нервной системы. Такие явления также сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, перепадами давления. Врачи советуют больше ходить пешком, избегать конфликтных ситуаций, иметь под рукой необходимые лекарства и воздержаться от дальних поездок.

Напомним, не так давно Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Кроме этого, медики рассказали, какие группы людей больше всего страдают от магнитных бурь.

О том, насколько мощный магнитный шторм надвигается на Украину, смотрите на видео ниже: