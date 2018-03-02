Украинцы будут официально платить врачам: какие тарифы

Для части украинцев услуги хирурга или кардиолога могут оказаться не по карману, говорит эксперт

Уже с 2019 года в Украине должны утвердить тарифы на все медицинские услуги. И в зависимости от объемов бюджета на медицину часть услуг оплатит из своего бюджета государство, а за остальное придется платить самостоятельно – с помощью страховой компании или из собственного кошелька.

По закону, государство гарантирует оплату таких медуслуг:

экстренная медпомощь;

первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра;

специализированная и высокоспециализированная медпомощь;

паллиативная медпомощь;

медреабилитация;

медпомощь детям до 16 лет;

медпомощь в связи с беременностью и родами.

Ранее сайт "Сегодня" писал, в Украине меняются правила обращения к врачу: что теперь нужно делать.

Уже сейчас крупные медицинские учреждения отправили свои предложения с конкретными ценами на свои услуги. Цены должен проверить и утвердить МОЗ, пишет Realist.

На днях предложения с тарифами опубликовала глава парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец. Народный депутат отметила: "Какие из этих услуг будет оплачивать государство, а какие пациенты, – неизвестно". Дело в том, что перечень гарантированных государством бесплатных медицинских услуг МОЗ все еще не определил. Но предложения уже есть. Например, услугу "померять" давление медики предлагают оценить в 27,9 грн, лечение открытой раны пальца ноги – в 71,9 тыс. грн, а злокачественное новообразование желудочного пузыря – в 121, 4 тыс. грн.

Платная медицина, уверена глава профильного комитета Ольга Богомолец, приведет к тому, что уже с 2020 года для части украинцев услуги хирурга или кардиолога окажутся не по карману. В то же время в Минздраве говорят, что и до реформы за все медицинские услуги украинцы платили, сейчас же эту плату просто узаконят. Более того, чиновники уверены, что украинцы должны переходить на страховую медицину, тогда и возможность лечиться появится.

Успешно реализовать реформу можно в том случае, если большинство украинцев оформит медицинскую страховку. Тогда дорогостоящее лечение будут оплачивать страховые компании, они же смогут следить за качеством предоставляемых услуг. На данный момент страховка на семью может обойтись в несколько тысяч гривен в месяц. В некоторых странах оплачивать медицинские услуги обязали работодателей. Они должны оформлять корпоративную страховку, которой может воспользоваться любой сотрудник. По последним данным, только 6% украинцев приобрели медицинские полисы.

Напомним, в Украине вступил в силу закон о медреформе: что изменится.