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Украинка запустила в США онлайн-платформу для помощи онкобольным в Украине

Журналистка Анна Морозова запустила в США сайт для помощи больным раком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Анна Морозова с бабушкой Фото: пресс-служба
Анна Морозова с бабушкой
Фото: пресс-служба

Украинская журналистка, путешественница и мотивационный спикер Анна Морозова запустила в США онлайн-платформу для помощи онкобольным в Украине. Девушка поставила перед собой амбициозные цели: лоббирование интересов украинской онкологии и привлечение помощи от американских благотворительных фондов. Эта идея пришла Анне после того, как она в течение полугода боролась за жизнь своей бабушки в Украине и Америке.

Анна Морозова Фото: пресс-служба

 "Рак – это Третья Мировая война современности, холодная, не объявленная война, которая только в прошлом году унесла жизни почти 10 миллионов человек. Трудно осознать масштаб потерь? 10 миллионов – это население целой страны. Представьте, что каждый год с карты мира исчезала бы Беларусь, Швеция или Португалия. А прогноз на будущее – еще хуже. К 2030-му от рака ежегодно будут погибать уже 20 миллионов ни в чем не повинных человек. Маленькие дети и старики, женщины и мужчины в расцвете сил, дворники, университетские профессора, звезды шоу-бизнеса и миллионеры – этот враг не щадит никого. И нам его не победить, пока мы будем думать, что нас-то эта зараза обойдет стороной", – рассказала автор проекта Анна Морозова.

Бабушка Анны Морозовой Фото: пресс-служба

По статистике Американского онкологического общества, в течение жизни раком заболевают 40% мужчин и 38% женщин, из них умирают 22% мужчин и 19% женщин. Что же с этим делать?

Как минимум быть готовым, отвечает Анна Морозова. Знать об опасности и не молчать, если вы уже прошли через онкологию или находитесь в процессе лечения. ‪4-го февраля, во Всемирный день борьбы против рака, в Украине запустился новый онлайн-проект – сайт cancer.in.ua.

Его основные задачи:

  • запустить перевод с английского языка важных информационных материалов о симптоматике и течении болезни, протоколов лечения рака, руководств по реабилитации;
  • повысить осведомленность о рисках возникновения и последствиях онкологии;
  • дать платформу для высказываний и обсуждений. На сайте регулярно публикуются истории тех, кто уже прошел через лечение рака в Украине;
  • оказывать информационную и психологическую поддержку, объединять заболевших в группы по городам и по виду рака;
  • собирать отзывы о лечении в украинских клиниках.
Победить рак возможно Фото: пресс-служба

 На старте проекту очень нужна помощь в развитии, а именно вовлечение в него максимального числа небезразличных людей. Сайт может наполнять любой зарегистрированный пользователь. Здесь, как и в Википедии, работает принцип "с миру по нитке". 

"Не молчите, если вам есть что сказать. До 3.7 миллионов человек можно было бы спасти в год если бы они имели доступ к информации, ранней диагностике и нормальному лечению рака", – говорит основательница онлайн-платформы Анна Морозова.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как диагностировать рак яичек.

Смотрите видео, как звезды шоу-бизнеса поддержали женщин, которые лечатся от онкологии:

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болезнь онкология социальный проект
Источник: Сегодня
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