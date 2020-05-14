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Как похудеть после длительного карантина: советы диетолога

Чтобы сбросить вес, просто упорядочьте свое меню

Анастасия Пасичная
Сегодня, 17:46

Итальянцы на карантине набрали в среднем два лишних килограмма. Такие результаты 55-дневной самоизоляции. Украинский карантин тоже понемногу подходит к концу, а впереди – лето. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты дали советы, как вернуть себе желаемую форму.

Смотреть видеосюжет:

Карантин стал настоящим испытанием для большинства украинцев. Один из вызовов – наладить режим: упорядочить питание, спорт и отдых. Ведь на улицу выходить нежелательно, а усидеть дома с детьми – еще та задача. Удержаться от употребления вкусняшек крайне трудно, ведь хозяйки почти целый день проводят на кухне. Поэтому проблема избыточного или недостаточного веса скорее психологическая, чем физиологическая.

"Когда в наш желудок попадает еда, это создает ощущение какой-то стабильности и покоя. Другой способ борьбы с тревогой – это когда человек абсолютно отказывается от пищи", – объясняет психолог Инна Велигурская.

Чтобы наладить питание, психолог советует прежде всего признаться себе, что есть проблема, и не есть механически.

"Надо сказать себе – стоп, я поужинал, а то, что мне сейчас хочется поесть – это состояние тревоги, – советует психолог. – Физические нагрузки, объятия, секс, конечно, если по желанию – помогают побороть стресс".

Как похудеть после карантина
Как похудеть после карантина
Фото: Pexels

Чтобы сбросить вес, не обязательно голодать, подчеркивают диетологи. Надо просто упорядочить свое меню.

"Представим себе тарелку, ее надо разделить пополам – половину, даже большую часть тарелки, должны занимать овощи, вторую, меньшую часть тарелки, должно занимать небольшое количество белковых продуктов – это яйца, нежирное мясо, птица, бобовые, грибы", – комментирует диетолог Оксана Скиталинская.

Есть стоит два-три раза в день, небольшими порциями. Мясо – не жарить, а тушить с небольшим количеством масла, на десерт выбирать фрукты, ягоды и черный шоколад. Людям с недостаточным весом можно употреблять больше каш и увеличить количество приемов пищи. Также очень важна обычная зарядка. Физические нагрузки не только делают тело стройным, но и борются со стрессом.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Напомним, ранее мы рассказывали, как оставаться в тонусе на карантине.

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