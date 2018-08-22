Ульяна Супрун назвала неожиданную причину лишнего веса
Глава Минздрава указала на важный фактор появления избыточного веса
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, что стресс может стать причиной лишнего веса.
"Постоянное напряжение влияет и на наши пищевые предпочтения. Исследования показывают, что физический или эмоциональный стресс стимулирует потребление пищи с большим содержанием жиров и сахара. Ведь гормон стресса (кортизол) в сочетании с высоким уровнем инсулина, усиливает аппетит и стремление сладкой и жирной пищи", – утверждает чиновник.
Такой замкнутый круг приводит к потреблению избыточного количества вредной пищи, от чего возрастают риски появления избыточного веса, уверенна Супрун.
"Переедание – не единственная вредная привычка, которая может добавить лишних кило, – продолжает в.о. министра. – Стресс влечет и новые не менее опасные привычки: много кофе, алкоголя, курения, которые якобы помогают успокоиться".
Также некоторые исследования указывают, что существует поведенческая разница в борьбе со стрессом между мужчинами и женщинами. Например, заедать стресс более склонны женщины, а мужчины больше курят и употребляют алкоголь.
"В любом случае, пища, алкоголь или сигареты не помогут избавиться от стресса и улучшить настроение. Их избыточное количество в сочетании с нарушением сна и гормональным дисбалансом могут очень сильно повредить вашему здоровью. Помните, что полноценное питание, сон, общение с близкими и физическая активность – лучшие методы в борьбе со стрессом", – пишет Ульяна Супрун.
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