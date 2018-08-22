Ульяна Супрун назвала неожиданную причину лишнего веса

Глава Минздрава указала на важный фактор появления избыточного веса

Супрун рассказала, почему появляется лишний вес. Фото: Depositphotos

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила украинцам, что стресс может стать причиной лишнего веса.

"Постоянное напряжение влияет и на наши пищевые предпочтения. Исследования показывают, что физический или эмоциональный стресс стимулирует потребление пищи с большим содержанием жиров и сахара. Ведь гормон стресса (кортизол) в сочетании с высоким уровнем инсулина, усиливает аппетит и стремление сладкой и жирной пищи", – утверждает чиновник.

Такой замкнутый круг приводит к потреблению избыточного количества вредной пищи, от чего возрастают риски появления избыточного веса, уверенна Супрун.

"Переедание – не единственная вредная привычка, которая может добавить лишних кило, – продолжает в.о. министра. – Стресс влечет и новые не менее опасные привычки: много кофе, алкоголя, курения, которые якобы помогают успокоиться".

Также некоторые исследования указывают, что существует поведенческая разница в борьбе со стрессом между мужчинами и женщинами. Например, заедать стресс более склонны женщины, а мужчины больше курят и употребляют алкоголь.

"В любом случае, пища, алкоголь или сигареты не помогут избавиться от стресса и улучшить настроение. Их избыточное количество в сочетании с нарушением сна и гормональным дисбалансом могут очень сильно повредить вашему здоровью. Помните, что полноценное питание, сон, общение с близкими и физическая активность – лучшие методы в борьбе со стрессом", – пишет Ульяна Супрун.

Пост Ульяны Супрун Скриншот

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