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Ульяна Супрун назвала три главные опасности, которые ждут путешественников

Супрун опубликовала "памятку туриста"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Туристам грозят насекомые, дикие животные и диарея
Туристам грозят насекомые, дикие животные и диарея
Фото: freepik.com

"Вскоре начнется сезон отпусков. Готовясь к ожидаемому отдыху, важно позаботиться не только о билетах и ​​местах в гостинице, но и о своем здоровье. Ведь новая страна – это также и некоторые риски", – написала Ульяна Супрун в своем Facebook.

Смотрите видео, как уберечь багаж в путешествии:

И.о. министра здравоохранения Украины подготовила подробную медицинскую памятку для туриста. Она дала советы, как уберечься от "неприятностей", которые могут ждать в отпуске.

Грамотно соберите аптечку
Грамотно соберите аптечку
Фото: freepik.com

Самые распространенные угрозы в путешествии:

  • "диарея путешественника"
  • насекомые
  • дикие животные

Так называемая "диарея путешественников" – очень распространенная проблема. Ее могут вызвать новая пища, вода и даже окружающая среда, точнее микроорганизмы, которые в них содержатся. Часто местные жители не испытывают существенного негативного влияния этих микроорганизмов (в том числе патогенных), ведь уже приспособлены к ним.

Насекомые также представляют опасность для туристов. Речь идет в частности о комарах, клещах и некоторых мухах. Они могут переносить опасные болезни: малярию, вирус Зика, лейшманиоз, болезнь Лайма, клещевой энцефалит, японский энцефалит, желтую лихорадку, сонную болезнь, вирус Чикунгунью. 

Дикие животные являются природным резервуаром возбудителей многих болезней. Они могут быть заражены бешенством или даже переносить чуму, птичий грипп, вирусы Марбург и Эбола. 

Не пейте воду из бассейна
Не пейте воду из бассейна
Фото: Pixabay

Поэтому, чтобы в отпуске наслаждаться отдыхом и минимизировать риски, стоит помнить простые правила:

  • Планируя поездку, узнайте о возможных инфекционных рисках, характерных для этого региона.
  • Уточните у врача, нужно ли сделать дополнительные прививки. Позаботьтесь о медицинском страховании – оно может помочь в критической ситуации. 
  • Перечень необходимых медикаментов зависит не только от состояния вашего здоровья, но и от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране или регионе куда едете. Возьмите с собой обезболивающие, антисептик и средство для защиты от солнца.
  • Пейте только воду в бутылках. Если такой возможности нет, воду нужно кипятить.
  • Не глотайте воду в бассейне.
  • Внимательно читайте предупредительные таблички, соблюдайте законы и правила – они могут уберечь вас, например, от ядовитых пауков или змей.
  • Держитесь на расстоянии от животных, особенно диких. Не кормите их из рук. 
  • Позаботьтесь о защите от насекомых, змей и клещей. Планируя отдых на природе, выбирайте одежду, которая максимально закрывает тело.
  • Не делайте татуировки, маникюр и другие салонные услуги в учреждениях, которые не вызывают доверия.
  • Если не уверены в качестве уборки в гостинице, продезинфицируйте выключатели и ручки дверей. Пульт от телевизора лучше сразу поместить в полиэтиленовый пакет. Не забывайте регулярно мыть руки руки и дезинфицировать свой мобильный телефон.
  • Овощи и фрукты лучше не только мыть, но и чистить, если есть малейшие сомнения относительно качества воды.
  • Будьте осторожны с уличной едой, особенно с морепродуктами. Избегайте также блюд с недостаточной термической обработкой. К ним относятся: стейк с кровью, яйца-пашот, шашлык.
  • Джетлаг является нормальной реакцией нашего организма на резкое изменение часового пояса, но к этому состоянию можно подготовиться, чтобы он быстрее прошел. Перед перелетом нужно достаточно отдыхать, начать постепенно подстраиваться под "новый" режим и расслабляться перед тем, как лечь спать

"Безопасный отдых должен быть детально спланирован", – подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сохранить загар до самой зимы. "Сегодня" также делились советами, как выбрать крем от солнца.

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Источник: Сегодня
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