Ульяна Супрун объяснила, когда детям с насморком и кашлем можно идти в школу или детсад

При этом нужно соблюдать некоторые правила

Ребенок может посещать занятия при отсутствии высокой температуры Фото: freepik.com

"Ваш ребенок сильно кашляет! Подержите его дома, потому что он всех здесь позаражает ". Такая фраза знакома многим и очень осложняет жизнь и детям, и родителям. Иногда ребенка действительно нужно оставить дома, но в некоторых случаях эти меры излишни, считает и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Оказывается, насморк или кашель, который длится после перенесенной болезни не является помехой для посещения садика или школы.

При этом важно выполнять следующие условия:

Ребенка осмотрел врач и позволил посетить учебное заведение.

Температура меньше 38 градусов. Важно, что температура должна быть в норме сама по себе, а не в результате снижения лекарствами.

Ребенок бодрый, активный и адекватный, хорошо себя чувствует, может сам себя обслужить без помощи учителей или воспитателей.

Исключения составляют периоды эпидемии гриппа. В такое время кашель, насморк, или больное горло – веская причина оставить ребенка дома.

Пускать ребенка в учебное заведение нельзя в следующих случаях:

Когда из-за болезни ребенок не может принимать участие во всех занятиях. То есть он устает, нуждается во сне, в плохом настроении, плаксивый и неактивный. Обратите внимание, что такое может быть и при отсутствии респираторных симптомов.

Во время острой фазы инфекционного заболевания, когда температура более 38 и проявляются респираторные симптомы.

Когда ребенок выглядит больным: плачет, дыхание затруднено, есть сыпь, которая быстро распространяется.

"Собирая ребенка в детский сад или школу – будьте внимательны. Если не уверены, что ребенок здоров – лучше проконсультироваться с врачом и руководствоваться его рекомендациями", – подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при затяжном насморке у ребенка. Сайт "Сегодня" также писал, как отличить грипп от простуды.

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