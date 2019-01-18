Ульяна Супрун предупредила мужчин об опасном заболевании

Глава Минздрава рассказала о рисках и симптомах рака яичек у мужчин

Рак яичек может возникнуть в любом возрасте Фото: freepik.com

И.о министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о факторах риска и симптомах рака яичек у мужчин. На своей странице в Facebook она подробно рассказала, как диагностировать опасное заболевание.

"Рак яичек встречается относительно редко и составляет около 1% случаев рака среди мужчин во всем мире. Зато заболеваемость глобально растет, хотя уровень смертности от этого вида рака является достаточно невысоким", – написала Супрун.

Факторы, повышающие риски рака яичек:

Неопущение яичка (крипторхизм). В период внутриутробного развития яички формируются в брюшной полости, и впоследствии опускаются в мошонку. Но в некоторых случаях этого не происходит. Такая предпосылка повышает риски рака яичек.

Если есть семейная история этого диагноза. К примеру, если рак яичка был диагностирован у отца, это примерно в 4 раза увеличивает шансы его появления. В 8 раз риск повышается, если болезнь была обнаружена у брата.

Исследования показывают, что ряд генов могут быть причиной возникновения рака яичка именно в пределах семьи. Проводятся исследования для более глубокого изучения такой связи.

Предварительный диагноз рака яичка. Около 3-4% мужчин, которые вылечились от рака в одном яичке, имеют повышенные риски возникновения рака повторно в другом.

Возраст. Рак яичка чаще всего развивается в возрасте от 15 до 49 лет. Хотя вероятность его развития существует в любом возрасте.

Типичными симптомами являются безболезненный отек или уплотнение в одном из яичек, или любое изменение формы или текстуры. Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения.

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Другие симптомы – отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями, боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель. Они более характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.

Если вовремя диагностировать рак яичек – в подавляющем большинстве случаев он поддается лечению. Поэтому при наличии симптомов, обратитесь к семейному врачу. Он предоставит рекомендации, как действовать дальше.

Появление уплотнений в яичке или изменение размера может иметь много причин, кроме рака. Например, они могут возникать в результате варикоцеле (расширение вен в яичке) или гидроцеле (накоплением жидкости между оболочками яичка). Безусловно, в случае каких-либо изменений нужно обратиться к врачу.

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