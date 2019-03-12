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Ульяна Супрун рассказала, чем питаться для здоровья сердца

Четыре смерти из 10 из-за болезни сердца связаны с питанием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Для здоровья сосудов нужна клетчатка
Для здоровья сосудов нужна клетчатка
Фото: freepik.com

Плохое питание создает высокие риски появления болезней сердца и сосудов и смертности от них, напоминает глава украинского Минздрава Ульяна Супрун. Если коротко – украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато едят мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы.

Как же питаться, чтобы избежать риска преждевременной смерти?

  • Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка – это и фрукты, овощи, орехи, семена, соя и бобовые.
  • Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 г. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление - не добавлять сахар в чай ​​или кофе. Если же добавляете сахар – не ешьте дополнительно сладости.
  • Употребляйте не менее 300 г фруктов в день. Лучший вариант – свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленными сахарами.
  • Для сердца и веса полезно не жарить, а тушить, запекать, отваривать, использовать оливковое масло, сливочное масло или смалец.
  • Здоровым источником белка являются птица, рыба, молочные продукты и бобовые. Именно на чечевицу, нут и фасоль нужно сделать упор в своем рационе. От колбасы советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление (колбасы или сосисок) – не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 г в день. 
  • Минимизировать употребление или полностью отказаться от алкоголя. Ведь безопасной дозы алкоголя не существует.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях диеты Дюкана. Мы также писали, как похудеть на японской диете.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:

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