Ульяна Супрун рассказала, чем питаться для здоровья сердца

Четыре смерти из 10 из-за болезни сердца связаны с питанием

Для здоровья сосудов нужна клетчатка Фото: freepik.com

Плохое питание создает высокие риски появления болезней сердца и сосудов и смертности от них, напоминает глава украинского Минздрава Ульяна Супрун. Если коротко – украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато едят мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы.

Как же питаться, чтобы избежать риска преждевременной смерти?

Отдавайте предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка – это и фрукты, овощи, орехи, семена, соя и бобовые.

Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 г. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление - не добавлять сахар в чай ​​или кофе. Если же добавляете сахар – не ешьте дополнительно сладости.

Употребляйте не менее 300 г фруктов в день. Лучший вариант – свежие или замороженные фрукты. Зато уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленными сахарами.

Для сердца и веса полезно не жарить, а тушить, запекать, отваривать, использовать оливковое масло, сливочное масло или смалец.

Здоровым источником белка являются птица, рыба, молочные продукты и бобовые. Именно на чечевицу, нут и фасоль нужно сделать упор в своем рационе. От колбасы советуют полностью отказаться или свести к минимуму употребление (колбасы или сосисок) – не чаще 3-х раз в неделю и не более 50 г в день.

Минимизировать употребление или полностью отказаться от алкоголя. Ведь безопасной дозы алкоголя не существует.

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