Ульяна Супрун рассказала, как быть активным, когда холодно и нет желания заниматься

Глава Минздрава советует больше времени проводить на свежем воздухе

Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие Фото: pixabay.com

"Когда на улице холодно, первое желание – завернуться в теплое одеяло и вообще никуда не выходить, не говоря уже о прогулках или физической активности. Но быть подвижным и активным в любое время года – очень важно", – говорит и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Физическая активность, особенно зимой, помогает нам оставаться здоровыми, а иммунной системе – бороться с болезнями. Исследования показывают, что люди, которые регулярно имеют умеренные физические нагрузки, реже болеют простудой, чем те, что много сидят. В частности, активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%.

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"Напомню, что согласно рекомендациям, чтобы получать пользу для здоровья, следует еженедельно уделять 150 минут аэробных упражнений умеренной интенсивности или 75 минут для интенсивной тренировки", – подчеркнула Супрун.

Упражнения умеренной интенсивности – во время которой человек сжигает от 3,5 до 7 ккал в минуту. Это ходьба, езда на велосипеде со средней скоростью, йога или танцы. Интенсивные нагрузки – бег, быстрая ходьба или боевые искусства – активность, при которой мы тратим более 7 ккал в минуту.

Как быть активным, когда холодно и нет желания заниматься:

Выходите на прогулки

Это улучшит работу сердечно-сосудистой системы и поможет подготовить сосуды к изменению температур. В то же время прогулки на улице снижают стресс и способствуют образованию витамина D, который особенно необходим в холодное и темное время года.

Правильно выбирайте одежду

Не надевайте зимой слишком много вещей, прежде всего – вам должно быть удобно. Верхняя одежда должна защищать от ветра и снега. Лучше, чтобы к телу плотно прилегал один слой одежды – к примеру, термобелье. Поверх него – свободная одежда. Такая комбинация создаст слой воздуха, который будет греть тело.

Используйте любую возможность, чтобы быть активными

Разговаривайте по телефону стоя, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, ходите пешком по эскалатору, выходите на остановку раньше или паркуйте машину чуть дальше от офиса. Каждое такое действие делает вклад в вашу двигательную активность и делает вас ближе к достижению рекомендуемой нормы.

Убирайте дома

Умеренной активностью можно заниматься дома. Уборка полов, мытье окон, выбрасывание мусора и даже раскладывание продуктов в холодильнике – все это также помогает быть активными. Чем выше интенсивность, тем больше калорий мы сжигаем.

Не забывайте, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала о пользе какао для здоровья человека. Глава Минздрава также сообщила, почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики.

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