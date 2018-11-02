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Ульяна Супрун рассказала, как с пользой провести долгие зимние вечера

И.о. министра здравоохранения советует занять мозг полезной активностью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:08

"События" на канале Украина

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун советует украинцам не терять времени и тратить долгие зимние вечера, например, для получения новых знаний и умений. Онлайн-курсы – "это полезная и важная активность для мозга", – заявила Супрун. Учитывая это, наши корреспонденты выяснили, как можно разнообразить свой досуг, причем совершенно бесплатно. О бесплатных хобби – далее.

"Я делаю детские книги для развития мелкой моторики", – говорит Зоя Соловьева и показывает свой маленький бизнес. Как его открыть, женщину научили на бесплатных курсах по развитию собственного дела.

Курсы длились всего два дня. Тренеры не слишком верили в успех многодетной матери, однако Зоя доказали обратное. Написала первый в жизни бизнес-план и выиграла грант за самый интересный проект.

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А в Днепре бесплатно учат языку жестов. Преподаватель Анастасия в детстве частично потеряла слух.

"Если я буду идти по городу без аппарата, и мне понадобиться помощь – я смогу обратиться к любому человеку – и мне помогут. И это очень приятно", – говорит Анастасия Чалая.

У большинства посетителей на курсах недостатков слуха нет. Впрочем, еженедельно они тратят по полтора часа, чтобы овладеть языком жестов. Изучить его так, чтобы понимать собеседника, можно за три-четыре месяца. Освоить несколько слов удастся уже на первом занятии.

Старые и молодые каждую среду собираются в музее Ивана Гончара, чтобы научиться танцевать украинские народные танцы.

Роман Свидерский уже 10 лет приходит сюда после работы. Говорит, здесь можно не только потанцевать, но и найти пару. Занятия почти бесплатные. Участники платят символические 15 гривен за аренду зала, но взамен получают кучу эмоций.

"Это отличное поддержание формы, потому в спортзалах я не занимаюсь. А танцы полезны для ног и всего тела. Ну и главное – выделяется гормон счастья", – считает Роман Свидерский.

Бесплатно получить новые знания можно и не выходя из дома. В интернете множество доступных видеоуроков на любой вкус. Например, научиться вязать шапку можно всего за 40 минут.

Напомним, ранее диетологи рассказали как питаться зимой, чтобы не поправиться.

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Источник: "Сегодня"
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