Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори

Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Лучшая профилактика от кори - вакцинация
Лучшая профилактика от кори - вакцинация
Фото: freepik.com

"Мифы о кори прочно поселились на антиваксерских пабликах, форумах и, к сожалению, в сознании людей, которые стали жертвами пропаганды против прививок. Поэтому МОЗ Украины подготовил очередную порцию антифейка. Распространяйте – правдивая информация защищает здоровье и жизнь", – написала Ульяна Супрун в своем Facebook.

Миф: корь – "благословенная" болезнь. Если ребенок переболеет, тем лучше для его здоровья: иммунитет станет сильнее и пожизненным.

Факт: корь – смертельно опасная болезнь.

Если ребенок заболеет корью и выздоровеет, у нее действительно сформируется иммунитет против этого заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмонию.

По данным ВОЗ, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, в 2017 году корь унесла жизни 110 000 человек в мире. В основном это были дети в возрасте до 5-ти лет. 

В Украине от кори с начала вспышки умер 31 человек. Это факт. Так же, как и то, что ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости. Не ограждать ребенка от кори вакциной – это заведомо подвергать ее смертельной опасности.

Читайте также
Корь, краснуха, скарлатина и ветрянка: как распознать и отличить эти болезни

Миф: прививки от кори не гарантируют, что ребенок не заболеет, поэтому их можно не делать.

Факт: прививки от кори – это единственная надежная защита от болезни и тяжелых осложнений.

После прививки двумя дозами вакцины КПК остается риск, что ребенок может заболеть корью. Но он мизерный – всего 3-5%. Поэтому сравнивать риски заболеть корью вакцинированного ребенка и невакцинированного – это манипуляция.

Миф: если не применять антибиотики и жаропонижающие средства во время болезни, то энцефалит (поражение мозга) невозможен. Жаропонижающие "помешают" кори "проявиться" сыпью, поэтому болезнь "пойдет внутрь" – в легкие и мозг.

Факт: энцефалит является одним из осложнений кори. Ни в коем случае его не могут вызвать антибиотики или жаропонижающие препараты. Так же препараты для снижения температуры, которые обязательно надо принимать после пересечения отметки термометра 38,5, не могут повлиять на распространение сыпи, тем более – направить болезнь в легкие и мозг.

Фейк: вместо жаропонижающего средства освободите силы иммунной системы для борьбы с вирусом кори: сделайте ребенку клизмы на основе раствора соли и соды в воде.

Факт: Такой подход к ребенку, который болеет корью, можно назвать лишь видом пыток. Не занимайтесь самолечением – при первых признаках обратитесь к врачу!

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать о кори, чтобы избежать медицинской паники.

Смотрите видео, как в Украине собираются "погасить" корь:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В Минздраве уверяют, что заболеваемость корью снизилась Ульяна Супрун рассказала, стоит ли участвовать в "марафонах похудения" Ульяна Супрун развенчала главные мифы о микроволновых печах Ульяна Супрун развеяла миф про витамин С
прививки корь Ульяна Супрун
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Популярные статьи

Сегодня, 16:55Fun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Сегодня, 10:07Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 08:50Fun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

Сегодня, 07:02Fun

Голодная свадьба экономных молодоженов повергла свидетельницу в шок

Сегодня, 07:00Wellness

Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Сегодня, 05:58Fun

Украл у соседей: кот-клептоман принес хозяйке пачку денег

Вчера, 13:48Стиль

Модные стрижки 2019: крутые идеи на разную длину волос

Вчера, 10:54Шоу-бизнес

Наталья Холоденко во второй раз стала мамой

Вчера, 09:40Fun

Масленица 2019: что ни в коем случае нельзя делать

5 мартаСтиль

Внучка Софии Ротару в наряде от украинского бренда прогулялась по Парижу

5 мартаШоу-бизнес

Семья Люка Перри прокомментировала смерть актера: официальное заявление

5 мартаШоу-бизнес

Последние фото Люка Перри взбудоражили сеть

5 мартаШоу-бизнес

Умер Люк Перри: реакция соцсетей на смерть актера

5 мартаТехно

Почему Samsung Galaxy S10 стоит дорого : названа причина

5 мартаТехно

На "Марсе" обнаружили странных существ

4 мартаFun

4 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей