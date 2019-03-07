Ульяна Супрун развенчала главные мифы о кори

Глава украинского Минздрава настаивает на обязательной вакцинации

Лучшая профилактика от кори - вакцинация Фото: freepik.com

"Мифы о кори прочно поселились на антиваксерских пабликах, форумах и, к сожалению, в сознании людей, которые стали жертвами пропаганды против прививок. Поэтому МОЗ Украины подготовил очередную порцию антифейка. Распространяйте – правдивая информация защищает здоровье и жизнь", – написала Ульяна Супрун в своем Facebook.

Миф: корь – "благословенная" болезнь. Если ребенок переболеет, тем лучше для его здоровья: иммунитет станет сильнее и пожизненным.

Факт: корь – смертельно опасная болезнь.

Если ребенок заболеет корью и выздоровеет, у нее действительно сформируется иммунитет против этого заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмонию.

По данным ВОЗ, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, в 2017 году корь унесла жизни 110 000 человек в мире. В основном это были дети в возрасте до 5-ти лет.

В Украине от кори с начала вспышки умер 31 человек. Это факт. Так же, как и то, что ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости. Не ограждать ребенка от кори вакциной – это заведомо подвергать ее смертельной опасности.

Миф: прививки от кори не гарантируют, что ребенок не заболеет, поэтому их можно не делать.

Факт: прививки от кори – это единственная надежная защита от болезни и тяжелых осложнений.

После прививки двумя дозами вакцины КПК остается риск, что ребенок может заболеть корью. Но он мизерный – всего 3-5%. Поэтому сравнивать риски заболеть корью вакцинированного ребенка и невакцинированного – это манипуляция.

Миф: если не применять антибиотики и жаропонижающие средства во время болезни, то энцефалит (поражение мозга) невозможен. Жаропонижающие "помешают" кори "проявиться" сыпью, поэтому болезнь "пойдет внутрь" – в легкие и мозг.

Факт: энцефалит является одним из осложнений кори. Ни в коем случае его не могут вызвать антибиотики или жаропонижающие препараты. Так же препараты для снижения температуры, которые обязательно надо принимать после пересечения отметки термометра 38,5, не могут повлиять на распространение сыпи, тем более – направить болезнь в легкие и мозг.

Фейк: вместо жаропонижающего средства освободите силы иммунной системы для борьбы с вирусом кори: сделайте ребенку клизмы на основе раствора соли и соды в воде.

Факт: Такой подход к ребенку, который болеет корью, можно назвать лишь видом пыток. Не занимайтесь самолечением – при первых признаках обратитесь к врачу!

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать о кори, чтобы избежать медицинской паники.

Смотрите видео, как в Украине собираются "погасить" корь:

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