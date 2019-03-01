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Ульяна Супрун развенчала главные мифы о микроволновых печах

Глава Минздрава рассказала, как правильно готовить пищу в микроволновке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Микроволновки безвредны при правильном использовании
Микроволновки безвредны при правильном использовании
Фото: freepik.com

Вокруг микроволновых печей существует много устойчивых мифов, с которыми до сих пор спорят ученые. Один из них – после нагревания в микроволновке пища становится менее питательной. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как безопасно разогревать еду в СВЧ-печи.

Как термообработка влияет на еду

Много полезных веществ разрушаются при тепловом воздействии. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать способ их приготовления.

В одном из исследований измеряли количество разрушенного витамина С во время разного воздействия тепла: варки, приготовления на пару и в микроволновке. Наиболее эффективным методом для сохранения витамина оказалось приготовление на пару – разрушалась лишь десятая часть. Во время приготовления в микроволновке – примерно четверть, больше всего в результате варки – почти половина.

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Но в целом работает правило – чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению.

А вот по приготовлению или разогреве пищи в пластиковой посуде в микроволновке – ситуация выглядит иначе. Некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Поэтому следует быть очень внимательным к посуде, особенно, если вы часто пользуетесь микроволновкой.

Как правильно пользоваться микроволновкой

Когда готовите или разогреваете пищу в микроволновой печи – обратите внимание на следующие правила:

  • Лучше используйте стеклянную или керамическую посуду.
  • Если пользуетесь пластиком, используйте предназначенную для этого пластмассовую посуду. Обычно на ней есть соответствующая маркировка.
  • Если такая посуда имеет повреждения – не стоит ее использовать. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров. В них не только не стоит разогревать пищу, но и просто оставлять горячую.
  • Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.

Кроме этого, мы писали, что украинцам массово ставят несуществующий диагноз. Кроме этого Супрун рассказывала, Супрун рассказала, как спастись от "смартфономании".

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Источник: Сегодня
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