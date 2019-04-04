Ульяна Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании

Глава Минздрава считает, что полезная еда доступна каждому

Нездоровая пища более доступна прежде всего физически, а затем экономически Фото: freepik.com

"Существует миф, что правильно питаться – это обязательно очень дорого. Конечно, в огромном ассортименте фруктов, овощей, рыбы или орехов много действительно дорогих предложений. Но не настолько много, чтобы мы разводили руками и советовали вам есть батон, дешевую колбасу, кетчуп, водку, уверяя, что все будет хорошо. Не будет. Зато разрушим несколько мифов относительно высокой стоимости здорового питания", – написала на Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Вот, например, мы постоянно советуем есть больше овощей. Но многие люди убеждены, что это слишком дорого, и их полгода нет. Однако, посмотрим правде в глаза – в Украине достаточно доступных и полезных овощей!", – считает Супрун.

Овощи богаты полезной клетчаткой Фото: Pixabay

Среди недорогих овощей глава Минздрава выделила следующие:

Морковь: до 15 грн / кг, источник каротиноидов (о-витамина А, необходимого для зрения, иммунитета, красоты кожи и неустанной борьбы со свободными радикалами). Ее можно есть сырую, запекать, тушить, добавлять в каши, супы, сладкую и несладкую выпечку.

до 15 грн / кг, источник каротиноидов (о-витамина А, необходимого для зрения, иммунитета, красоты кожи и неустанной борьбы со свободными радикалами). Ее можно есть сырую, запекать, тушить, добавлять в каши, супы, сладкую и несладкую выпечку. Свекла: до 15 грн / кг, источник бетаина – соединения, необходимого для правильного обмена жиров. "Любит" орехи, чернослив и яблоки, ее можно печь, готовить на пару и выжимать из нее сок.

до 15 грн / кг, источник бетаина – соединения, необходимого для правильного обмена жиров. "Любит" орехи, чернослив и яблоки, ее можно печь, готовить на пару и выжимать из нее сок. Кольраби: сочный источник клетчатки и витамина С, стоит до 30 грн / кг. Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной.

сочный источник клетчатки и витамина С, стоит до 30 грн / кг. Прекрасно сочетается с морковью, яблоками и сметаной. Корнеплоды сельдерей и пастернак радуют содержанием клетчатки инулина, вкусом и ценой (25 и 45 грн / кг соответственно).

радуют содержанием клетчатки инулина, вкусом и ценой (25 и 45 грн / кг соответственно). Лук , в том числе порей и зеленый (от 10 грн / кг). Это источник олигосахаридов, за которые будет очень благодарна кишечная микрофлора. Лук "дружит" с супами, несладкими запеканками, другими овощами и кашами.

, в том числе порей и зеленый (от 10 грн / кг). Это источник олигосахаридов, за которые будет очень благодарна кишечная микрофлора. Лук "дружит" с супами, несладкими запеканками, другими овощами и кашами. Тыква – ценная вся. При цене 15-20 грн / кг мы получаем каротиноиды, семена и сочную мякоть, из которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье.

– ценная вся. При цене 15-20 грн / кг мы получаем каротиноиды, семена и сочную мякоть, из которой можно делать супы, каши, оладьи, запеканки и печенье. Капуста, ценой в 10-20 грн / кг. Белокочанная капуста богата кальцием и активирует печеночную систему обезвреживания. Квашеная капуста содержит еще и молочную кислоту (пребиотик) и молочнокислые бактерии (пробиотик), то есть еще полезнее сыра.

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Ешьте мясо, но исключите колбасу и сосиски

Говядину рекомендуют есть при анемии Фото: Pixabay

Когда планируете рацион – выбирайте продукты в их первоначальном виде, а не переработанные, как колбаса или сосиски. 100 г даже отборной говядины, в которой много железа, цинка и незаменимых аминокислот, карнитина и таурина, стоит меньше 100 г неважных сосисок.

Какую рыбу выбрать

Рыба полезна для кожи Фото: freepik.com

Рыба – главный источник всех омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Именно потребление рыбы снижает риск деменции, сердечно-сосудистых болезней и хронического воспаления. Достаточно есть рыбу два раза в неделю (скумбрию, хек и сельдь). Одна большая порция рыбы обойдется вам 30-50 гривен.

"Когда мы говорим "здоровое питание", то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосося, а родные и доступные сало, яйца, смородину, гречку, тыкву, сельдь и лен. И кучу других продуктов стоимостью до 50 гривен / кг. Здоровая пища – доступна", – подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, почему стоит избегать пищи с глутаматом натрия. А "Сегодня" писали, чем полезны прогулки на свежем воздухе.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:

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