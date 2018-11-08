Ульяна Супрун развенчала популярные мифы о молочных продуктах

Глава Минздрава рассказала, кому можно и нельзя употреблять молоко

Молочные продукты полезны не всем Фото: depositphotos.com

"Казалось бы, молоко и молочные продукты – то, что есть в нашем рационе от рождения, и довольно привычная для нас еда. В то же время существует много мифов и утверждений о пользе и вреде молока, и в целом по его естественности для организма человека. Вместе с микробиологом Еленой Ливинской мы решили разобраться, какое место должны молочные продукты в нашем рационе", – написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

Некоторые исследования указывают, что полезная мутация, которая дала нам возможность без проблем потреблять молоко, состоялась, с точки зрения эволюции, относительно недавно – примерно в период одомашнивания коров и коз. С тех пор молоко стало важной составляющей рациона – как хороший источник питательных веществ, кальция и витамина D.

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"Молоко содержит молочный сахар – лактозу, и для ее расщепления и последующего усвоения необходимо производить фермент лактазу. Выработка лактазы происходит у всех млекопитающих в раннем возрасте, в то же время ее активность с возрастом часто снижается. Поэтому "восприятие" молока и молочных продуктов происходит у всех людей по-разному. На сегодня около 75% взрослого населения имеют пониженную способность переваривать лактозу во взрослом возрасте", – подчеркнула Ульяна Супрун.

Если у вас есть проблемы с усвоением лактозы, эксперты советуют следующее:

Отдавать предпочтение молочным продуктам без лактозы (продукты почти не отличить на вкус, впрочем безлактозная могут быть немного дороже);

Употреблять мало молочных продуктов, однако регулярно;

Людям, не имеют проблем с непереносимостью лактозы, все равно стоит помнить, что следует соблюдать умеренность при употреблении молочных продуктов, особенно с высокой жирностью;

Мировые организации в области питания рекомендуют употребление 2-3 порций молочных продуктов в день (одна порция, в данном случае, приравнивается к примерно стакана жидкого продукта, или 40 г – для твердого сыра).

"Молочные продукты можно и нужно употреблять, но они не должны быть основой рациона. Если вы чувствуете дискомфорт после употребления таких продуктов – проконсультируйтесь со своим врачом", – добавила глава Минздрава.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, чем опасна низкоуглеводная диета.

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