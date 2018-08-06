Умер пациент: в Украине запретили известный препарат

Будьте очень внимательны в аптеках, покупая лекарства

В Украине запретили очередной препарат. Фото: Getty

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно установила запрет на реализацию и применение раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства. Речь идет о растворе для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте" серии 0010218.

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Запрет установили из-за летального случая при применении лекарственного препарата.

Под постоянный запрет также попал раствор для наружного применения "Этанол 70". Ранее он был под временным запретом, который наложили из-за фальсификации производителя ЧП "Килафф".

Напомним, в Украине запретили популярное лекарство от кашля. Запрет на препарат от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков" объявила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Кроме того мы писали, что в Украине запретили ряд важных лекарств: опубликован список.

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