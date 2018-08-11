Умерло пять человек: в Украине замечена убийственная инфекция

Врачи призвали быть осторожными с продуктами на рынках

Рыба может быть опасной. Фото: depositphotos

Украинские эксперты в сфере здорового питания и медики назвали ТОП-3 продуктов, которые из-за неправильного хранения могут стать смертельно опасными.

На первом месте рейтинга продуктов со строгим температурным режимом хранения – рыба. В 2018 году от ботулизма уже умерло пятеро украинцев.

"Рыба не может храниться под солнечными лучами без холодильника. Она еще холодная, но сейчас жара +30. Такой продукт может храниться и при плюсовой температуре, но максимум + 1, + 2", – рассказывает эксперт по защите прав потребителей Михаил Шарковый.

Продавщицы оправдываются: рыба размораживается, чтобы хозяйки могли сразу после покупки готовить ее.

Пищевая опасность летнего сезона номер два – мясо. Когда покупаете на рынке или в магазине, обратите внимание на показатели термометра в холодильнике.

"Нельзя покупать мясо из холодильника, в котором нарушен температурный режим. Если же в нем нет термометра, присмотритесь, есть ли конденсат. Его наличие свидетельствует о том, что температура хранения продукта нарушена", – продолжает эксперт.

Третья позиция нашего рейтинге – куриные яйца. Они должны храниться в холодильнике. На рынке такого мы не нашли.

"Яйца должны храниться только в холодильной камере до +6 градусов, а сейчас +30. Это нарушение", – констатирует Михаил Шарков.

Напомним, ТОП-6 самых распространенных мифов о еде. Кроме этого, мы писали, какие продукты нельзя есть ежедневно.

Смотрите видео: какая еда нас убивает – ТОП-3 самых опасных продуктов