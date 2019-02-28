Упражнение дня: приседание плие от Аниты Луценко

Отлично, если у вас будет возможность выполнять это упражнение перед ростовым зеркалом

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко не только публикует личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь лично продемонстрировала, как выполнять приседание плие. Это балетный термин, обозначающий сгибание ног. Различают деми-плие – полуприседание, при котором пятки остаются прижатыми к полу, и гран-плие – глубокое приседание с максимальным сгибом коленного сустава, при этом пятки слегка отрываются от пола. Анита Луценко выполняет плие, прикасаясь руками к полу.

INSTAGRAM 22 Фев 2019 в 9:48 PST

"Работают бедра и внутренняя часть бедра. Пресс нужно держать подтянутым. Сделать 3 подхода по 20 раз. Разминка до этого обязательна!", – прокомментировала ролик фитнес-тренер.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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