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Упражнение дня: приседание плие от Аниты Луценко

Отлично, если у вас будет возможность выполнять это упражнение перед ростовым зеркалом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Анита Луценко
Анита Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко не только публикует личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте. 

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь лично продемонстрировала, как выполнять приседание плие. Это балетный термин, обозначающий сгибание ног. Различают деми-плие – полуприседание, при котором пятки остаются прижатыми к полу, и гран-плие – глубокое приседание с максимальным сгибом коленного сустава, при этом пятки слегка отрываются от пола. Анита Луценко выполняет плие, прикасаясь руками к полу.

INSTAGRAM

"Работают бедра и внутренняя часть бедра. Пресс нужно держать подтянутым. Сделать 3 подхода по 20 раз. Разминка до этого обязательна!", – прокомментировала ролик фитнес-тренер.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, почему нельзя экономить на питании. Тренер также показала, как быстро накачать пресс. Кроме этого, Анита Луценко поделилась упражнениями для стройных ног.

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Источник: Сегодня
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