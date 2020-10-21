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Успешное будущее малыша зависит от правильного выбора родителей в детстве

Для хорошего развития ребенка нужен целый комплекс питательных веществ, которые можно получить только с качественным питанием

Быть родителями – не только радость, но и большая ответственность, ведь будущий успех ребенка зависит от решений, которые вы принимаете каждый день. Одним из них является правильный выбор питания, которое бы обеспечивало малыша всем необходимым для надлежащего физического и умственного развития.

Ребенок развивается с первых дней жизни, тогда же закладывается фундамент его личности. И вклад, который родители делают в прогресс малыша, будет иметь огромное значение для его дальнейшей успешной жизни.

Уже с первых недель дети различают эмоции окружающих, учатся на них реагировать. В 3 месяца они узнают родных, после 6 месяцев легко включаются в игру, а в 1 год выполняют простые просьбы. Физическое развитие в это время также является бурным. Дети учатся держать голову, тянуться за игрушкой, переворачиваться. После 6 месяцев они активно ползают и садятся, а в 1 год ходят сами или за ручку.

Чтобы обеспечь такое быстрое развитие, им нужен целый комплекс питательных веществ, которые можно получить только с качественным питанием. Недостаток необходимых нутриентов, как и их избыток, может помешать ребенку нормально расти. Поэтому одной из важнейших задач родителей является правильный выбор питания для малыша.

"Золотым стандартом" для детей раннего возраста является грудное вскармливание, но при его невозможности стоит взвешенно подойти к выбору молочной смеси.

Ученые много лет исследуют грудное молоко и его влияние на организм детей, также совершенствуют стандарты производства детского питания. Выбирая смесь, стоит проверить, соблюдаются ли производителями ведущие международные стандарты, чтобы быть уверенными, что ваш малыш получает самое качественное питание.

Одним из таких производителей является компания Nutricia. Она постоянно совершенствует рецептуру продукции согласно последним европейским стандартам качества. Летом 2020 года компания представила в Украине новую улучшенную рецептуру детских смесей Nutrilon Premium + 3, 4 с постбиотиками.

Постбиотики — это биоактивные вещества, образующиеся в результате деятельности полезных кишечных бактерий, вместе с пребиотиками они обусловливают системное иммуномодулирующее, противовоспалительное и антиоксидантное действие. Этот компонент был недавно открыт в грудном молоке, и сейчас Nutrilon Premium + 3,4 – единственная в Украине смесь с постбиотиками.

Кроме этого, как и раньше, Nutrilon Premium+ 3,4 содержит:

Пребиотики — "пищу" для полезных кишечных бактерий, что способствует росту здоровой микрофлоры, улучшает иммунитет и снижает риск вирусных и бактериальных инфекций.

Омега-3/Омега-6 — важные для развития мозга, зрения и нервной системы.

Оптимальный набор витаминов и минералов — необходим для нормального развития органов и систем.

Помогайте ребенку быть самим собой. Уважайте его личность, хвалите за успехи, вместе преодолевайте неудачи и дайте ему возможность правильно расти и развиваться. Ведь правильный выбор сегодня — это успешное будущее завтра

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