В 99% случаев: Супрун рассказала, кому и почему нельзя делать МРТ

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун раскрыла правду о магнитно-резонансной томографии

Супрун рассказала о МРТ правду. Фото: Depositphotos

В Украине есть распространенная практика делать МРТ (магнитно-резонансную томографию), когда пациент испытывает дискомфорт в спине. Это важная процедура, но часто она не оправдана. Зачем нужна эта процедура, в каких случаях МРТ делать обязательно, а когда лучше избежать, рассказала Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook.

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"МРТ назначается непосредственно, если у пациента есть признаки серьезной патологии позвоночника или выраженный неврологический дефицит, что составляет около 1-2% от всех случаев боли в спине. Для этого врач в первую очередь должен понимать клиническую картину пациента, историю развития болезни, а также определить так называемые "красные флажки" – симптомы наличия серьезной проблемы позвоночника", – утверждает врач-нейрохирург Вадим Илляшенко.

По мнению нейрохирурга, примером таких симптомов является нарушение чувствительности конечностей, слабость в мышцах, нарушение функции тазовых органов, появление боли ночью, повышение температуры и немотивированная потеря веса, онкологические болезни в анамнезе.

"В других случаях, а это 98-99% людей, обращающихся к врачу с проблемой боли в спине, МРТ не назначается. По международным протоколам лечения начинается с простых рекомендаций – это сохранение физической активности, при необходимости нестероидные противовоспалительные препараты, специальные упражнения, которые можно комбинировать с массажем или мануальной терапией", – пишет Супрун.

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Через определенный промежуток времени (2-4 недели) обязательно назначается повторный осмотр. Направление на МРТ пациент получает уже тогда, когда при повторном осмотре врач обнаружил "красные флажки", или болевой синдром не стихает в течение 4-6 недель. При этом врач должен объяснить пациенту, чего он ожидает от МРТ исследования, и как его результаты повлияют на тактику лечения.

Право направлять на такие обследования имеет исключительно специалист. Никоим образом это не может быть частная инициатива пациента.

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