В чем особенность людей, которые внешне похожи на отцов

Команда исследователей из Университета Бингемтона в Нью-Йорке и Университета Южного Иллинойса изучила 715 семей, в которых детей растит только мать, и обнаружили интересную закономерность: папы, на которых были похожи их дети, проводили с ними в среднем на 2,5 дня в месяц больше, чем те, чьи отпрыски больше напоминали других родственников. И это сказывалось на здоровье малышей: первые реже испытывали приступы астмы, практически не осматривались врачами "скорой помощи", а их общее состояние в течение года улучшалось на 10%, сообщает Naked-science.

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Специалисты предполагают, что это во многом объясняется теорией эволюции, согласно которой родители, имеющие более сильную генетическую связь со своим потомством, повышают его шансы на благополучное и здоровое будущее.

Что касается конкретно мужчин, то те из них, которые изначально не уверены в своем отцовстве, меняют свою точку зрения, если видят, что ребенок на них похож, и затем используют эту информацию, чтобы определить, сколько ресурсов, в том числе времени, они готовы инвестировать в его здоровье и благополучие. А те отцы, которым так и не удается найти внешних сходств с собой, уверены, что подобного рода "вложения" невыгодны, и не стремятся жертвовать собой ради чада. Правда, этот эффект не распространяется на тех детей, которые живут в полных семьях.

"Мы можем сделать вывод о том, что чем больше ребенок похож на отца, тем крепче будет его здоровье, так как частые визиты второго родителя дают больше возможностей для отслеживания всех потребностей младенца, – говорит один из авторов исследования, профессор Университета Бингемтона Соломон Полачек. – А дополнительный день в месяц, который типичный "приходящий" отец посвящает своему чаду, является своего рода вкладом в его будущее здоровье".

По мнению Полачека и его коллег, их выводы проливают новый свет на роль отцовского участия в воспитании следующего поколения, особенно в хрупких и неполных семьях.

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