В это сложно поверить: 10 привычек "худых от природы" людей
Есть несколько секретов, как есть любимые блюда и не поправляться
Как похудеть на 2-3 кг, знают эксперты-диетологи: нужно следить за привычками питания "худых от природы" людей. Ведь у большинства из нас есть родственники, друзья и знакомые, которые едят огромными порциями калорийную пищу, но не поправляются. Если хотите навсегда забыть о диетах и лишних килограммах, запомните и придерживайтесь этих привычек.
Почему худые не толстеют
- Они умеют справляться со стрессом
Они до одурения колотят боксерскую грушу, медитируют, применяют дыхательные техники, занимаются арт-терапией. Как бы то ни было, они умеют снимать стресс не при помощи плитки шоколада, а другими (обычно более продуктивными) способами.
- Они высыпаются
У них не возникает хронического дефицита сна, и им не приходится недостаток энергии восполнять при помощи еды. А как мы знаем, на первом месте среди "восстановителей энергии" шоколад, печеньки и чипсы.
- Они не отказывают себе в удовольствиях
Причем эти удовольствия они находят не только в еде, а в самых разных сферах жизни. Они отправляются в путешествия (пусть даже по окрестным городкам), находят время на друзей и интересные хобби. Когда у вас есть множество способов себя порадовать, вполне можно обходиться без десертов.
- Они никогда не сидят на строгих диетах
Они не истязают себя жестокими ограничениями, и поэтому у них не бывает срывов. Иногда кажется, что они вообще едят все, что хотят, и при этом не толстеют. С одной стороны, это так: они действительно позволяют себе есть то, чего в данный момент хочется, – даже торт. Но поскольку с понедельника они не собираются садиться на диету, то им сегодня не нужно наедаться впрок.
- Они не торопятся
Они едят медленно, с чувством, толком, расстановкой и непременно с удовольствием. Они, как и мы, тоже читали, что сигнал о насыщении поступает в мозг примерно через 20 минут после того, как вы наелись. Но в отличие от нас, решили применить научные достижения в жизни.
- Они знают свои потребности
Почему одни толстеют, а другие нет? Может быть, они едят несколько раз в день небольшими порциями. Или обходятся тремя основными приемами пищи. Они плотно завтракают. Или выпивают утром только чашку черного кофе и только через пару часов вспоминают о еде. Смысл в том, что они не слепо следуют советам именитых диетологов или фитнес-гуру, но понимают, как нужно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо.
- Они едят только тогда, когда голодны
Они не жуют за компанию с подругами, коллегами или с мужем только потому, что сидят рядом за столом и им нечем заняться. За компанию они могут выпить воды с лимоном, и этого вполне достаточно.
- Они выбирают "честные" продукты
Настоящий сахар, цельное молоко, творог и йогурты нормальной жирности, сливочное масло, – все это гораздо вкуснее, чем продукты-заменители. А значит, вы получаете больше удовольствия даже от небольшой порции.
- Они любят двигаться
Они много ходят пешком, или катаются на лыжах, или самозабвенно занимаются латиноамериканскими танцами по вечерам. Им не приходится часами уговаривать себя, что пора встать и пойти в спортзал. Они просто нашли тот вид активности, который им нравится.
- Они умеют держать себя в руках
Да, как ни печально это сознавать, но наш вес напрямую зависит от количества потребляемых калорий. И главный секрет стройных людей состоит в том, что они умеют вовремя взять ситуацию под контроль, когда замечают появление даже одного-двух лишних килограммов.
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