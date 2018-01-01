В это сложно поверить: 10 привычек "худых от природы" людей

Есть несколько секретов, как есть любимые блюда и не поправляться

Худеем к лету без диет. Фото: depositphotos

Как похудеть на 2-3 кг, знают эксперты-диетологи: нужно следить за привычками питания "худых от природы" людей. Ведь у большинства из нас есть родственники, друзья и знакомые, которые едят огромными порциями калорийную пищу, но не поправляются. Если хотите навсегда забыть о диетах и лишних килограммах, запомните и придерживайтесь этих привычек.

Почему худые не толстеют

Они умеют справляться со стрессом

Они до одурения колотят боксерскую грушу, медитируют, применяют дыхательные техники, занимаются арт-терапией. Как бы то ни было, они умеют снимать стресс не при помощи плитки шоколада, а другими (обычно более продуктивными) способами.

Они высыпаются

У них не возникает хронического дефицита сна, и им не приходится недостаток энергии восполнять при помощи еды. А как мы знаем, на первом месте среди "восстановителей энергии" шоколад, печеньки и чипсы.

Они не отказывают себе в удовольствиях

Причем эти удовольствия они находят не только в еде, а в самых разных сферах жизни. Они отправляются в путешествия (пусть даже по окрестным городкам), находят время на друзей и интересные хобби. Когда у вас есть множество способов себя порадовать, вполне можно обходиться без десертов.

Они никогда не сидят на строгих диетах

Они не истязают себя жестокими ограничениями, и поэтому у них не бывает срывов. Иногда кажется, что они вообще едят все, что хотят, и при этом не толстеют. С одной стороны, это так: они действительно позволяют себе есть то, чего в данный момент хочется, – даже торт. Но поскольку с понедельника они не собираются садиться на диету, то им сегодня не нужно наедаться впрок.

Они не торопятся

Они едят медленно, с чувством, толком, расстановкой и непременно с удовольствием. Они, как и мы, тоже читали, что сигнал о насыщении поступает в мозг примерно через 20 минут после того, как вы наелись. Но в отличие от нас, решили применить научные достижения в жизни.

Они знают свои потребности

Почему одни толстеют, а другие нет? Может быть, они едят несколько раз в день небольшими порциями. Или обходятся тремя основными приемами пищи. Они плотно завтракают. Или выпивают утром только чашку черного кофе и только через пару часов вспоминают о еде. Смысл в том, что они не слепо следуют советам именитых диетологов или фитнес-гуру, но понимают, как нужно питаться, чтобы чувствовать себя хорошо.

Они едят только тогда, когда голодны

Они не жуют за компанию с подругами, коллегами или с мужем только потому, что сидят рядом за столом и им нечем заняться. За компанию они могут выпить воды с лимоном, и этого вполне достаточно.

Они выбирают "честные" продукты

Настоящий сахар, цельное молоко, творог и йогурты нормальной жирности, сливочное масло, – все это гораздо вкуснее, чем продукты-заменители. А значит, вы получаете больше удовольствия даже от небольшой порции.

Они любят двигаться

Они много ходят пешком, или катаются на лыжах, или самозабвенно занимаются латиноамериканскими танцами по вечерам. Им не приходится часами уговаривать себя, что пора встать и пойти в спортзал. Они просто нашли тот вид активности, который им нравится.

Они умеют держать себя в руках

Да, как ни печально это сознавать, но наш вес напрямую зависит от количества потребляемых калорий. И главный секрет стройных людей состоит в том, что они умеют вовремя взять ситуацию под контроль, когда замечают появление даже одного-двух лишних килограммов.

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