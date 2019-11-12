В какие дни инфаркты наиболее опасны: научный ответ

Кардиологи провели масштабное исследование

В какие дни инфаркты наиболее опасны Фото: Pixabay

Наиболее опасный период для людей, которых настиг сердечный приступ – выходные дни. Это выяснили кардиологи из Копенгагенского университета, поясняя это тем, что на выходных у больных меньше шансов добраться до больницы вовремя. Об этом ученые рассказали на симпозиуме Американской кардиологической ассоциации.

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Чтобы получить такие результаты, ученые проанализировали ситуации, когда пациент пострадал от инфаркта в общественном месте и ему пытались оказать помощь установленным там дефибриллятором. Всего под анализ кардиологов попало три тысячи подобных случаев.

В результате выяснилось, что 27% пациентов с сердечным приступом в будние дня выжили, попав в больницу вовремя. В то же время, этот показатель снижался почти на 20%, если инфаркт настигал человека в период с 12:00 в субботу до 23:59 в воскресенье. Вместе с тем, выживаемость у пожилых пациентов и у тех, кто перенес приступ дома также существенно снижалась.

Ученые поясняют, что так происходит из-за того, что в выходные дни люди реже находятся в общественных местах или рядом с кем-то, кто может им помочь. Они также призывают повысить доступность "общественных" дефибрилляторов и провести ознакомительные занятия с людьми, чтобы они умели ими пользоваться.

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