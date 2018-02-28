В первых роботизированных аптеках страны предлагают более двухсот акционных товаров каждый день

Акционные предложения для современного человека не в диковинку – магазины и супермаркеты привлекают покупателей сниженными ценами, предлагая разного уровня скидки. Мощные аптечные бренды, такие как "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Аптека Благодия", начали ряд всеукраинских акций, цель которых – дать возможность населению Украины приобрести качественные лекарства по доступным ценам.

Сейчас в аптеках действует акция "Скидки на колесах", в рамках которой у каждого покупателя есть возможность выбрать нужные товары из числа 200 продуктов со скидкой до 20%! Лекарственные средства, медицинские изделия, косметика, средства гигиены – экономьте в первых роботизированных аптеках Украины на товарах для всей семьи!

Акция действует по всей территории Украины в аптеках под брендами "Аптека низких цен", "Аптека Копейка" и "Аптека Благодия" с 1 февраля по 31 марта 2018 года. На сайтах компаний можно ознакомиться с полным перечнем акционных предложений и заказать нужный товар – с существенной скидкой.

Информация о цене на товар до и после применения скидки, о соотношении к предыдущей цене реализации и об ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также процент скидки – можно узнать у провизоров аптек.