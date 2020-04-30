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В Великобритании испытывают новое лекарство от коронавируса

Врачи решили давать пациентам препараты от рака

Анна Педан
Сегодня, 16:35

Экспериментальное норвежское противораковое лекарственное средство стало первым из шести многообещающих методов лечения коронавируса, которые были быстро внедрены в исследования в Великобритании. Это экспериментальное лекарство от рака и будет проверено на 120 пациентах уже на этой неделе, сообщает DailyMai.

Препарат Бемцентиниб стал одним из шести лекарств, которые власти Великобритании одобрили для срочных исследований на людях. Лабораторные исследования показали, что таблетки усиливают иммунный ответ и блокируют размножение вируса. Это уже испытывалось на 300 больных раком до пандемии коронавируса.

Великобритания испытывает новое лекарство от коронавируса
Великобритания испытывает новое лекарство от коронавируса
Фото: Pixabay

Лабораторные исследования Университета штата Айова показали, что таблетки могут усиливать иммунный ответ и отключать рецепторы AXL, которые при включении позволяют вирусу проникать и размножаться в клетках легких.

Первые симптомы коронавируса могут быть незаметными. Смотрите в нашем сюжете:

Небольшая фармацевтическая фирма из Бергена (Норвегия) заявила, что данный препарат подходит для пожилых и хрупких людей, склонных к развитию тяжелых заболеваний. Его плюсы в том, что он принимается как таблетка один раз в день и имеет мало побочных эффектов.

Напомним, ранее мы писали, что американские врачи будут лечить больных с коронавирусной инфекцией с помощью женских гормонов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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