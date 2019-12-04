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Варикоз: 11 действенных способов профилактики

Чтобы варикозное расширение вен не прогрессировало, нужно выполнять несколько несложных правил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:42
Езда на велосипеде - лучший метод профилактики варикоза
Езда на велосипеде - лучший метод профилактики варикоза
Фото: Pixabay

Варикозное расширение вен или попросту варикоз – заболевание, которые поражает вены (сосуды), которые несут кровь к сердцу. Для варикоза характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов".

Симптомы варикоза

Симптомы варикоза: болезненность или ощущение тяжести в ногах, боль при ходьбе, чувство жжения, ночные судороги, отечность ног, выступающие вены, уплотнения в ногах, "сеточки" и "сосудистые звездочки", отеки, зуд в области вен.

Для лечения варикозного расширения вен широко используются медикаментозные средства: таблетки, мази, кремы. Но они помогут только на первых этапах болезни. Потом поможет только оперативное вмешательство.

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Причины варикоза

Меры профилактики варикоза, как и сама болезнь, были известны давно. Вот только способы лечения в те времена были довольно жесткими — проступившие вены прижигали, ноги крепко бинтовали тканью. Сегодня способов лечения варикоза гораздо больше, да и методы почти безболезненны.

Надо понимать: если у вас еще нет никаких признаков варикоза, это не значит, что вы защищены от него на всю жизнь. Неправильный образ жизни, низкая физическая активность, курение, ношение тесной одежды, генетическая предрасположенность — все это может привести к появлению этого заболевания. И тогда вы уж точно пожалеете, что не занимались профилактикой.

Способы профилактики

Профилактика варикоза имеет две цели: предотвратить его появление и не допустить прогрессирования заболевания.

Варикозная болезнь, помимо прочего, — это отражение состояния всего вашего организма. Поэтому заниматься профилактикой нужно комплексно.

  1. Кроме общих рекомендаций существуют действенные методы профилактики: компрессионная терапия (медицинские эластичные чулки, колготки, гольфы), отказ от курения, физкультура.
  2. Одно из самых эффективных упражнений для профилактики варикоза — "велосипед". Лучшей профилактикой варикоза являются бег (трусцой), аэробика, катание на велосипеде, плавание.
  3. Обратите внимание на свою обувь. Она должна быть комфортной, удобной, каблуки не должны превышать 5–6 см.
  4. Выполняйте несколько раз в день простые упражнения для ног: двигайте ступнями — вправо-влево, в разные стороны, затем поочередно поднимайтесь на носки и на пятки.
  5. Для предупреждения варикоза полезен легкий массаж ног. Вы можете выполнять его сами. Легко поглаживайте всю ногу ладонью снизу-вверх, от стопы к паху, в течение 5–7 минут после комплекса лечебной физкультуры.
  6. Немаловажное значение для профилактики расширения вен имеют и регулярные гигиенические процедуры, уход за ногами. Можно использовать контрастный душ или горячую ванну с хвойной солью.
  7. По утрам ноги до щиколотки следует обливать прохладной струей из душа. Любые ссадины и царапины, даже небольшие потертости, мозоли, опрелости, грибок на ногах — это ворота для инфекции, которая может спровоцировать развитие флебита.
  8. Необходимо укреплять стенки вен с помощью венотонизирующих препаратов.
  9. Хронические колиты, запоры, дисбактериоз также могут стать причиной флебита. Поэтому необходимо позаботиться о правильном питании.
  10. По максимуму замените животные жиры на разно­образные растительные масла. Это поможет избежать проблемы избыточного веса и улучшить кровоток.
  11. Для профилактики варикоза полезно несколько раз в день полежать, сняв обувь и приподняв ноги. Если вы целый день сидите, ноги нужно класть на стул или на специальную подставку. А каждые 1,5–2 часа нужно выполнять простое упражнение — 10–15 раз подняться на ногах, отрывая пятки от пола. Если же вы целый день на ногах, то каждый час по 5–7 минут делайте серию приседаний.

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Гимнастика при варикозе

Если вам все же поставили диагноз "варикозное расширение вен", вам необходимо организовать свой день так, чтобы снизить нагрузку на вены. Для этого проконсультируйтесь с врачом по поводу лечения, регулярно выполняйте лечебную физкультуру. Выбирайте удобную обувь. При выборе места отдыха лучше не менять климатическую зону. Избегайте простуд и перегрева. Не злоупотребляйте горячей ванной, сауной, длительным пребыванием на солнце.

Утром не спешите вскакивать с кровати. Уделите 5–10 минут несложной гимнастике: проделайте круговые движения стопами, сгибание и разгибание в коленях и тазобедренных суставах, сделайте упражнение "велосипед". Те же упражнения можно делать и перед отходом ко сну. Выработайте у себя привычку ежедневно 30–40 минут гулять перед сном.

Врачи не рекомендуют при варикозном расширении носить чулки и носки из капрона. В одежде придерживайтесь свободных форм. Не перетягивайте себя поясами.

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