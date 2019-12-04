Варикоз: 11 действенных способов профилактики
Чтобы варикозное расширение вен не прогрессировало, нужно выполнять несколько несложных правил
Варикозное расширение вен или попросту варикоз – заболевание, которые поражает вены (сосуды), которые несут кровь к сердцу. Для варикоза характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование "узлов".
Симптомы варикоза: болезненность или ощущение тяжести в ногах, боль при ходьбе, чувство жжения, ночные судороги, отечность ног, выступающие вены, уплотнения в ногах, "сеточки" и "сосудистые звездочки", отеки, зуд в области вен.
Для лечения варикозного расширения вен широко используются медикаментозные средства: таблетки, мази, кремы. Но они помогут только на первых этапах болезни. Потом поможет только оперативное вмешательство.
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Меры профилактики варикоза, как и сама болезнь, были известны давно. Вот только способы лечения в те времена были довольно жесткими — проступившие вены прижигали, ноги крепко бинтовали тканью. Сегодня способов лечения варикоза гораздо больше, да и методы почти безболезненны.
Надо понимать: если у вас еще нет никаких признаков варикоза, это не значит, что вы защищены от него на всю жизнь. Неправильный образ жизни, низкая физическая активность, курение, ношение тесной одежды, генетическая предрасположенность — все это может привести к появлению этого заболевания. И тогда вы уж точно пожалеете, что не занимались профилактикой.
Профилактика варикоза имеет две цели: предотвратить его появление и не допустить прогрессирования заболевания.
Варикозная болезнь, помимо прочего, — это отражение состояния всего вашего организма. Поэтому заниматься профилактикой нужно комплексно.
- Кроме общих рекомендаций существуют действенные методы профилактики: компрессионная терапия (медицинские эластичные чулки, колготки, гольфы), отказ от курения, физкультура.
- Одно из самых эффективных упражнений для профилактики варикоза — "велосипед". Лучшей профилактикой варикоза являются бег (трусцой), аэробика, катание на велосипеде, плавание.
- Обратите внимание на свою обувь. Она должна быть комфортной, удобной, каблуки не должны превышать 5–6 см.
- Выполняйте несколько раз в день простые упражнения для ног: двигайте ступнями — вправо-влево, в разные стороны, затем поочередно поднимайтесь на носки и на пятки.
- Для предупреждения варикоза полезен легкий массаж ног. Вы можете выполнять его сами. Легко поглаживайте всю ногу ладонью снизу-вверх, от стопы к паху, в течение 5–7 минут после комплекса лечебной физкультуры.
- Немаловажное значение для профилактики расширения вен имеют и регулярные гигиенические процедуры, уход за ногами. Можно использовать контрастный душ или горячую ванну с хвойной солью.
- По утрам ноги до щиколотки следует обливать прохладной струей из душа. Любые ссадины и царапины, даже небольшие потертости, мозоли, опрелости, грибок на ногах — это ворота для инфекции, которая может спровоцировать развитие флебита.
- Необходимо укреплять стенки вен с помощью венотонизирующих препаратов.
- Хронические колиты, запоры, дисбактериоз также могут стать причиной флебита. Поэтому необходимо позаботиться о правильном питании.
- По максимуму замените животные жиры на разнообразные растительные масла. Это поможет избежать проблемы избыточного веса и улучшить кровоток.
- Для профилактики варикоза полезно несколько раз в день полежать, сняв обувь и приподняв ноги. Если вы целый день сидите, ноги нужно класть на стул или на специальную подставку. А каждые 1,5–2 часа нужно выполнять простое упражнение — 10–15 раз подняться на ногах, отрывая пятки от пола. Если же вы целый день на ногах, то каждый час по 5–7 минут делайте серию приседаний.
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Если вам все же поставили диагноз "варикозное расширение вен", вам необходимо организовать свой день так, чтобы снизить нагрузку на вены. Для этого проконсультируйтесь с врачом по поводу лечения, регулярно выполняйте лечебную физкультуру. Выбирайте удобную обувь. При выборе места отдыха лучше не менять климатическую зону. Избегайте простуд и перегрева. Не злоупотребляйте горячей ванной, сауной, длительным пребыванием на солнце.
Утром не спешите вскакивать с кровати. Уделите 5–10 минут несложной гимнастике: проделайте круговые движения стопами, сгибание и разгибание в коленях и тазобедренных суставах, сделайте упражнение "велосипед". Те же упражнения можно делать и перед отходом ко сну. Выработайте у себя привычку ежедневно 30–40 минут гулять перед сном.
Врачи не рекомендуют при варикозном расширении носить чулки и носки из капрона. В одежде придерживайтесь свободных форм. Не перетягивайте себя поясами.
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