Важно знать каждому: пять мифов о раке простаты

На первых стадиях рак простаты протекает бессимптомно

Самые популярные мифы о раке простаты Фото: Pexels

Ежегодно в мире отмечают месяц борьбы с раком простаты – Movember или Вусопад. В это время мужчины активно отращивают усы, чтобы привлечь внимание к проблемам мужского здоровья, а Сегодня.Lifestyle решил поддержать движение, развенчав пять мифов о раке простаты.

Звезды, которые победили рак – смотрите видео:

Миф 1. Рак простаты имеет ярко выраженные симптомы

На первых стадиях рак простаты протекает бессимптомно. Только при онко чек-апа – консультации врача и специальных анализов (ПСА-теста или, при необходимости, биопсии простаты) – врачам удается выявить болезнь в организме. Поздние стадии рака у большинства пациентов сопровождаются дискомфортом при мочеиспускании и болью в зоне спины. Очень тревожным проявлением является кровь в моче или сперме.

Однако такие симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях мочеполовой системы: аденоме или доброкачественной гиперплазией простаты, возникающих в большей половины пациентов. Гиперплазия – это увеличение размера желез, которые являются структурной единицей простаты. Это влияет на уменьшение просвета канала, которым человек мочится. Проявление таких симптомов – обязательный повод, чтобы обратиться за консультацией к врачу.

Миф 2. Рак простаты может появиться только у мужчин старшего возраста

Средний возраст выявления рака простаты – 60-65 лет, но сейчас мы наблюдаем тенденцию "омоложения" болезни. Именно поэтому мужчинам уже после 40 лет рекомендуется проходить ежегодный профилактический осмотр уролога. Особенно это актуально для тех, кто находится в группе риска:

темнокожих мужчин африканского происхождения;

мужчин, чьи матери имели рак груди;

мужчин, чьи родители имели рак простаты.

Миф 3. О сексе после рака простаты можно забыть

Это – неправда. Все зависит от стадии, на которой болезнь была обнаружена. На ранней стадии рака, когда новообразования еще не вышло за пределы простаты, у врачей есть возможность сохранить сексуальную функцию. При хирургическом методе лечения, а именно полном удалении простаты, возможен вариант сохранения сосудисто-нервных волокон, что позволит мужчине заниматься сексом после операции.

Самые популярные мифы про рак простаты Фото: пресс-служба

На поздней стадии рака, особенно, если рак простаты пустил метастазы, эта методика не сработает. Поэтому только раннее выявление недуга и своевременное начало лечения могут помочь мужчине сохранить его сексуальную активность.

Миф 4. Шансы вылечить рак простаты – низкие

Раннее выявление увеличивает шанс на жизнь. Выживаемость пациентов с раком простаты на первой и второй стадии достигает 90%. Это означает, что 9 из 10 пациентов при ранней диагностике живут дольше.

Миф 5. Скрининг рака простаты – это страшно

Для того, чтобы вовремя выявить болезнь, достаточно ежегодно обращаться за консультацией к врачу урологу, который при необходимости может назначить ПСА-тест – анализ крови из вены, что помогает определить риск развития заболевания. После ПСА-теста врач может назначить биопсию – это комфортная процедура, она занимает всего 15 мин. Поэтому ради своего здоровья такую ​​манипуляцию стоит пережить.

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