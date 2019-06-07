Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Ведущая Алена Мороз о сортировке мусора: "Нам всем нужна помощь, чтобы ввести новую привычку"

Какие инновации стоит позаимствовать Украине у европейских стран в плане заботы об экологии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Алена Мороз – ведущая шоу «Северный check-in»
Алена Мороз – ведущая шоу «Северный check-in»
Фото: пресс-служба НЛО TV

5 июня во всем мире отмечали День окружающей среды. Эта дата призвана в который раз привлечь внимание к проблемам экологии и важности понимания – мы в ответе за чистоту на планете.

Магазин мусора: что это такое и как работает

Путешественница и популярная ведущая шоу "Северный check-in" на канале НЛО TV Алена Мороз посетила большое количество стран, где вопрос сортировки мусора и обязательной чистоты на улицах города давно стал нормой. Алена рассказала, какие инновации стоит позаимствовать Украине в этой сфере у европейских стран, и почему вопрос сортировки мусора так не популярен в нашей стране.

– Алена, что лично для тебя значит понятие "защита окружающей среды"?

– Наверное, это больше о том, как "не допускать" загрязнения, а не о том, как "устранять последствия".

– Ты сортируешь мусор? Если да, расскажи, как пришла к этому, и как тебе удается это делать в Украине?

– За границей – да, в Украине – нет. Нужно быть фанатичным сторонником зеленого движения, чтобы вытерпеть эту процедуру в нашей стране. У меня под домом раздельных мусорных баков нет. Пунктов приема вторсырья несколько на весь город, работают они не каждый день, и не с утра до вечера. Но если даже предположить, что я как-то умудрилась успеть в рабочие часы, то давайте подумаем о том, как всё довезти. Например, ближайший ко мне пункт расположен в 10 км. Так и представляю, как я в общественный транспорт захожу с кучей пакетов мусора и час еду, чтобы сдать их правильно. А потом еще час еду домой. С такси и машиной подобная история, только чуть быстрее.

Алена Мороз
Алена Мороз
Фото: пресс-служба НЛО TV

– Ты много путешествуешь. Расскажи о принципах сортировки мусора, которые лично тебя впечатлили в других странах?

– Залог успешной сортировки – психологический подход. Люди в общей массе либо перегружены делами, либо ленивы. Поэтому все сделано так, чтобы человеку не приходилось прикладывать дополнительных усилий по сравнению с обычным выкидыванием мусора. Не надо тратить миллиарды евро на пропаганду и взывание к ответственности за будущее Земли. Просто сделайте процедуру удобной и легкой. Всё. Вот и весь секрет.

– Какие инновации в плане заботы об экологии Украине стоит позаимствовать у стран, где ты побывала?

– Их очень много. Вот мой ТОП-5:

  1. Возобновляемые источники энергии. В большинстве развитых стран сейчас даже мусорники и фонари уже на солнечных батареях.
  2. Переработка отходов, сортировка мусора и плоггинг (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора, – ред.).
  3. Выстраивание инфраструктуры под велосипеды и электротранспорт, чтобы людям было удобно передвигаться без машин. Это минимизирует использование загрязняющего топлива.
  4. "Зеленый" общественный транспорт.
  5. Ответственность производственных компаний.

– Какая из стран, где ты была, кажется тебе наиболее развитой в вопросе защиты окружающей среды?

– Швеция, Дания и Словения. В первых двух странах минимизирован выброс углекислого газа, прекрасно отлажены переработка отходов и получение энергии из возобновляемых источников. Вдумайтесь, Швеция к 2040 году уже 100% электричества, потребляемого внутри страны, будет получать от ветряков и гидроэлектростанций. А Словения нас приятно удивила тем, сколько маленьких шажочков они делают, чтобы сохранять статус экологичной страны. Например, Зелёные Кавалеры – бесплатный общественный электротранспорт Любляны.

– Почему тренд отказа от пластика и сортировки мусора плохо приживается в Украине на твой взгляд?

– Пока следование экотрендам в Украине не связано с ежедневным комфортом человека – дело не пойдет. Нам всем нужна помощь, чтобы ввести новую привычку.

По сортировке мусора уже выше описывала существующую сегодня процедуру. Очевидно, что пока не будет под каждым домом раздельных мусорников, которые системно опустошаются, большинство людей не начнут даже пробовать сортировать мусор по категориям в квартире.

Сортировка мусора в Гамбурге
Сортировка мусора в Гамбурге
Фото: пресс-служба НЛО TV

По отказу от пластика можем разобрать ситуацию на примере пластиковых пакетов. В европейских странах принято использовать многоразовые экомешочки при походе в магазин. Они продаются повсюду: супермаркеты, книжные лавки, магазины одежды, киоски. Вариаций дизайна миллион, поэтому экосумка становится еще и элементом стиля. В Украине их нужно еще поискать. В основном, купить красивые экосумки можно в студиях украинских дизайнеров или в интернет-магазинах товаров ручной работы. Еще и цена от 200 до 500 грн, что у среднего украинца вызывает округление глаз.

– Как ты думаешь, что нужно сделать на уровне законодательства, чтобы украинцы меньше мусорили и начали всерьез задумываться о проблемах экологии?

– Усредненный человек всегда будет поступать так, как ему удобней. Если далеко идти до мусорника, он чаще кинет на пол. Если на асфальте уже есть мусор – он еще и не посчитает, что поступил очень плохо, раз уж тут до него набросали. Поэтому лучшее, что может сделать государство, это создать такие условия, в которых людям будет удобно поступать правильно.

Цена – тоже важный вопрос. Пока за пластиковую трубочку для напитка нужно заплатить 10 копеек, а за бумажную экосумку – одну гривну, большинство людей по понятным причинам будут покупать пластиковую.

– Расскажи о своих главных принципах защиты окружающей среды?

– Не могу назвать себя защитником окружающей среды. Но я пытаюсь нанести ей меньше ущерба. Мусор на пол не бросаю, на спорт хожу с многоразовой фляжкой воды, машиной пока воздух не отравляю. Сейчас, правда, уже задумалась о покупке авто, но в идеале хочу себе накопить на гибрид, чтобы меньше вредить воздуху.

– Лучший способ начать заботиться об экологии уже сегодня – это…

– Выбрать одно экодружественное действие, которое вызывает меньше внутреннего дискомфорта, и ввести его в привычку. Когда это станет частью жизни, то пора добавлять второе.

Напомним, телеканал "Украина" готовит новое тревел-шоу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Киевлян рассмешила урна для мусора в Мариинском парке Вместо пластика: харьковчане переходят на мешочки и авоськи из бамбука и льна Вредят здоровью и экологии: почему весь мир отказывается от пластиковых трубочек
экология мусор сортировка Алена Мороз
Реклама

Новости партнеров

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Як заморозити кабачки, щоб вони були як свіжі
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине

Популярные статьи

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

Вчера, 17:01Шоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

Вчера, 16:05Fun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 14:38Техно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

Вчера, 13:02Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Вчера, 07:06Fun

Вознесение 2019: лучшие поздравления в стихах и прозе

Вчера, 07:05Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 07:04Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на 6 июня: все знаки зодиака

5 июняШоу-бизнес

Настя Каменских показала откровенное фото (18+)

5 июняШоу-бизнес

Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

5 июняFun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

5 июняСтиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

5 июняТехно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

5 июняПсихология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Умер популярный российский актер, сын известного режиссера
Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских
Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь