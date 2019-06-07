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Ведущая Алена Мороз о сортировке мусора: "Нам всем нужна помощь, чтобы ввести новую привычку"

Какие инновации стоит позаимствовать Украине у европейских стран в плане заботы об экологии

Алена Мороз – ведущая шоу «Северный check-in» Фото: пресс-служба НЛО TV

5 июня во всем мире отмечали День окружающей среды. Эта дата призвана в который раз привлечь внимание к проблемам экологии и важности понимания – мы в ответе за чистоту на планете.

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Путешественница и популярная ведущая шоу "Северный check-in" на канале НЛО TV Алена Мороз посетила большое количество стран, где вопрос сортировки мусора и обязательной чистоты на улицах города давно стал нормой. Алена рассказала, какие инновации стоит позаимствовать Украине в этой сфере у европейских стран, и почему вопрос сортировки мусора так не популярен в нашей стране.

– Алена, что лично для тебя значит понятие "защита окружающей среды"?

– Наверное, это больше о том, как "не допускать" загрязнения, а не о том, как "устранять последствия".

– Ты сортируешь мусор? Если да, расскажи, как пришла к этому, и как тебе удается это делать в Украине?

– За границей – да, в Украине – нет. Нужно быть фанатичным сторонником зеленого движения, чтобы вытерпеть эту процедуру в нашей стране. У меня под домом раздельных мусорных баков нет. Пунктов приема вторсырья несколько на весь город, работают они не каждый день, и не с утра до вечера. Но если даже предположить, что я как-то умудрилась успеть в рабочие часы, то давайте подумаем о том, как всё довезти. Например, ближайший ко мне пункт расположен в 10 км. Так и представляю, как я в общественный транспорт захожу с кучей пакетов мусора и час еду, чтобы сдать их правильно. А потом еще час еду домой. С такси и машиной подобная история, только чуть быстрее.

Алена Мороз Фото: пресс-служба НЛО TV

– Ты много путешествуешь. Расскажи о принципах сортировки мусора, которые лично тебя впечатлили в других странах?

– Залог успешной сортировки – психологический подход. Люди в общей массе либо перегружены делами, либо ленивы. Поэтому все сделано так, чтобы человеку не приходилось прикладывать дополнительных усилий по сравнению с обычным выкидыванием мусора. Не надо тратить миллиарды евро на пропаганду и взывание к ответственности за будущее Земли. Просто сделайте процедуру удобной и легкой. Всё. Вот и весь секрет.

– Какие инновации в плане заботы об экологии Украине стоит позаимствовать у стран, где ты побывала?

– Их очень много. Вот мой ТОП-5:

Возобновляемые источники энергии. В большинстве развитых стран сейчас даже мусорники и фонари уже на солнечных батареях. Переработка отходов, сортировка мусора и плоггинг (экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора, – ред.). Выстраивание инфраструктуры под велосипеды и электротранспорт, чтобы людям было удобно передвигаться без машин. Это минимизирует использование загрязняющего топлива. "Зеленый" общественный транспорт. Ответственность производственных компаний.

– Какая из стран, где ты была, кажется тебе наиболее развитой в вопросе защиты окружающей среды?

– Швеция, Дания и Словения. В первых двух странах минимизирован выброс углекислого газа, прекрасно отлажены переработка отходов и получение энергии из возобновляемых источников. Вдумайтесь, Швеция к 2040 году уже 100% электричества, потребляемого внутри страны, будет получать от ветряков и гидроэлектростанций. А Словения нас приятно удивила тем, сколько маленьких шажочков они делают, чтобы сохранять статус экологичной страны. Например, Зелёные Кавалеры – бесплатный общественный электротранспорт Любляны.

– Почему тренд отказа от пластика и сортировки мусора плохо приживается в Украине на твой взгляд?

– Пока следование экотрендам в Украине не связано с ежедневным комфортом человека – дело не пойдет. Нам всем нужна помощь, чтобы ввести новую привычку.

По сортировке мусора уже выше описывала существующую сегодня процедуру. Очевидно, что пока не будет под каждым домом раздельных мусорников, которые системно опустошаются, большинство людей не начнут даже пробовать сортировать мусор по категориям в квартире.

Сортировка мусора в Гамбурге Фото: пресс-служба НЛО TV

По отказу от пластика можем разобрать ситуацию на примере пластиковых пакетов. В европейских странах принято использовать многоразовые экомешочки при походе в магазин. Они продаются повсюду: супермаркеты, книжные лавки, магазины одежды, киоски. Вариаций дизайна миллион, поэтому экосумка становится еще и элементом стиля. В Украине их нужно еще поискать. В основном, купить красивые экосумки можно в студиях украинских дизайнеров или в интернет-магазинах товаров ручной работы. Еще и цена от 200 до 500 грн, что у среднего украинца вызывает округление глаз.

– Как ты думаешь, что нужно сделать на уровне законодательства, чтобы украинцы меньше мусорили и начали всерьез задумываться о проблемах экологии?

– Усредненный человек всегда будет поступать так, как ему удобней. Если далеко идти до мусорника, он чаще кинет на пол. Если на асфальте уже есть мусор – он еще и не посчитает, что поступил очень плохо, раз уж тут до него набросали. Поэтому лучшее, что может сделать государство, это создать такие условия, в которых людям будет удобно поступать правильно.

Цена – тоже важный вопрос. Пока за пластиковую трубочку для напитка нужно заплатить 10 копеек, а за бумажную экосумку – одну гривну, большинство людей по понятным причинам будут покупать пластиковую.

– Расскажи о своих главных принципах защиты окружающей среды?

– Не могу назвать себя защитником окружающей среды. Но я пытаюсь нанести ей меньше ущерба. Мусор на пол не бросаю, на спорт хожу с многоразовой фляжкой воды, машиной пока воздух не отравляю. Сейчас, правда, уже задумалась о покупке авто, но в идеале хочу себе накопить на гибрид, чтобы меньше вредить воздуху.

– Лучший способ начать заботиться об экологии уже сегодня – это…

– Выбрать одно экодружественное действие, которое вызывает меньше внутреннего дискомфорта, и ввести его в привычку. Когда это станет частью жизни, то пора добавлять второе.

Напомним, телеканал "Украина" готовит новое тревел-шоу.

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