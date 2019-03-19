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Весенний авитаминоз: как его преодолеть

Авитаминоз – состояние, вызванное недостатком витаминов в организме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46

Теплую и раннюю весну обещают синоптики в Украине. Уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28-ми. Чтобы встретить теплые лучи активно и в хорошем настроении, стоит уже сейчас избавляться от авитаминоза. Ведь именно весной иммунная система – самая слабая. Как же сделать это максимально эффективно?

Корреспондентов "Сегодня" уверяют: если просыпаться вовремя, пить натощак стакан теплой воды и идти на пробежку – все войдет в привычку и станет работать вам на пользу.

Чувствовать себя, потребности и прихоти своего организма советует преподаватель йоги – Татьяна Куцин. Она рекомендует читать несколько страниц в день интересной книги, медитировать, заниматься любимым хобби и не "приносить" работу на дом.

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И физический голод удовлетворять нужно с умом. Диетолог Наталья Бочарова пригласила на свою кухню съемочную группу "Сегодня", чтобы рассказать, как разнообразить свой рацион. 

Специалист по питанию отмечает,  что на столе каждой семьи должен быть яркий маргиланский редис – корнеплод, богатый витаминами, микроэлементами и полифенолами. Его можно натертым добавлять в зеленые салаты. Или же использовать как основу под бутерброды, дополнив пюре из гороха, нутом, хумусом, творогом со специями и микрогрином. А еще советует не бояться новых продуктов – весенних листьев черемши или всегда доступного авокадо.

Правильная и яркая еда, спорт, хорошее настроение и хотя бы час в день для саморазвития – тогда никакие весенние обострения вам не страшны.

Напомним, ранее мы рассказывали, как победить весеннюю депрессию.

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весна авитаминоз
Источник: Сегодня
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