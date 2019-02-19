Весенний детокс: что нужно знать об очищении организма

Детокс-программы обещают оздоровить, омолодить и взбодрить. Стоит ли им верить?

Предвесенний детокс! В конце зимы украинские клиники предлагают очистить организм правильно. Оздоровительные программы предусматривают, в частности, выведение токсинов и шлаков – так называемую "детокс-терапию". Речь идет о специальных процедурах и диетах. Можно ли сначала есть все, что пожелаешь? А потом – спастись голоданием и клизмами?

Среди известных поклонников детокс-процедур - Моника Белуччи, Лучано Паваротти, а также – Деми Мур и Анджелина Джоли. Модный детокс популяризируют теперь и в Украине. В специальных центрах обещают всего за пять дней активизировать скрытые резервы организма и поднять иммунитет.

Кроме многочисленных физиопроцедур, предлагают и детокс-меню. Это прежде всего свежие и запеченные овощи, много укропа и петрушки. Соль и сахар категорически запрещены. Из напитков – чай ​​из травяных сборов и компоты. И без ограничений – минеральная вода с лимоном.

Но какого эффекта можно ожидать? И когда детокс – опасен? Главные мифы опровергает консультант по программам очистки. Во-первых, говорит Наталья Хмара, никаких монодиет на рисе или гречке - так происходит нарушение метаболизма.

Во-вторых, нельзя употреблять активированный уголь. Микрокристаллы могут прикрепиться к слизистой и вызвать гранулемы.

Кроме этого, разрекламированные cмузи (перемолотые фрукты и овощи) никак не влияют на выведение вредных веществ из организма. Это доказали и европейские ученые.

"Никакие смузи очистить организм от "излишков" не могут. Потому что эта функция возложена на печень и почки. Если они не справляются – это уже патология", – говорят эксперты.

Однако специалист по долголетию Вальтер Лонго один действенный метод очищения все-таки обнаружил. Оказывается, уменьшение животного белка в пище способствует перезагрузке обмена веществ.

"Специфическая диета – 5 дней в месяц – вполне может способствовать замене поврежденных клеток на молодые и активации стволовых клеток", – рассказал Вальтер Лонго.

Поэтому правильное питание уже является своеобразным детоксом.

Под наблюдением специалистов детокс стоит около семи тысяч гривен. Но то же можно делать и дома. Цель – нормализовать обмен веществ. А главный секрет – овощи, фрукты, злаки и минимум мяса.

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