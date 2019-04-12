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Весенняя аллергия: как выжить в сезон пыльцы

Сезонная аллергия атакует украинцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46

Насморк, слезы и першение в горле – казалось бы, все признаки простуды. Впрочем, это – сезонная аллергия. Сейчас цветут береза, тополь и граб. Их пыльца очень раздражает слизистую. Врачи говорят: почти 40 процентов украинцев страдают от цветения этих деревьев.

Чтобы защитить себя, специалисты советуют обязательно нужно завешивать форточки влажными тканями, марлей, для того чтобы пыльца не попадала в помещение, проветривать комнату.

А еще - меньше гулять в лесах и парках. И самое действенное – сразу обращаться к врачу,  потому аллергия на пыльцу деревьев может вызвать даже удушье.

Как отличить сезонную аллергию от простуды

Поллиноз почти никогда не сопровождается повышением температуры тела выше 37,5. При аллергии не бывает гнойных выделений из носа, вместо них – обильные, слизистые и прозрачные выделения. Проявляется поллиноз и зудом, покраснением глаз и аллергическим конъюнктивитом – при респираторных заболеваниях такие симптомы почти не встречаются.

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Кроме того, простуда развивается постепенно, и ее симптомы обычно держатся не более недели, а аллергия "накатывает" внезапно и может беспокоить долго (до месяца). Если из года в год в одно и то же время у вас возникают одинаковые проявления – это поллиноз.

Как победить аллергию на пыльцу

Если вы страдаете поллинозом, аллергологи рекомендуют пользоваться антигистаминными препаратами: они действуют против главного агента аллергии – гистамина, в результате чего все проявления болезни проходят "тише". Эти лекарства можно приобрести в аптеке без рецепта, а об особенностях приема — узнать из аннотации.

Многие пациенты недолюбливают эти средства из-за того, что они вызывают сонливость. Но мало кто знает, что этот побочный эффект характерен только для антигистаминов старых поколений, современные же лекарства (например, на основе цетиризина, феноксифенадина, лоратадина) сонливости не вызывают.

Если кому-то будет недостаточно их эффекта, то в арсенале аллергологов есть еще одна группа лекарств от поллиноза –гормоны. Как правило, они более эффективны, но могут давать такие побочные действия, как головная боль, носовые кровотечения, першение в горле. Поэтому их нужно принимать, только посоветовавшись с врачом.

Напомним, ранее мы писали, как распознать аллергию на холод. "Сегодня" также называли признаки непереносимости кофе.

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Источник: Сегодня
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