Весенняя депрессия: как собраться с силами после зимы

Узнайте, как избавиться от чувства грусти и хандры весной

Проявления депрессии очень разнообразны Фото: freepik.com

Каждый год мы с нетерпением ждем весну. Но, дождавшись, с удивлением отмечаем, что радоваться теплу и солнечным дням не всегда получается. Сил нет ни на эмоции, ни на работу, даже на отдых их не хватает. Казалось бы все причины для душевного подъема налицо. Но природа пробуждается, а мы засыпаем. Что же с нами происходит?

Специалисты именуют сезонный упадок сил дефицитом жизненной энергии, или астенической депрессией. Причем, в такт угнетенному душевному состоянию, наш внешний вид тоже оставляет желать лучшего: тусклая, сухая кожа, секущиеся волосы и ломкие ногти. Причины известны каждому: долгая зима, короткий световой день, нехватка витаминов.

Как же вернуть утраченный жизненный тонус?

Восполните недостаток витаминов

Злейший враг витаминов – время. В перезимовавших овощах и фруктах их остается не так уж много. Чтобы восполнить тающие запасы, каждый день в течение одного – двух весенних месяцев следует принимать по одной таблетке комплексного препарата, содержащего поливитамины и минералы.

Цитрусовые помогут восполнить дефицит витамина С Фото: freepik.com

Но не стоит покупать в аптеке комплексы с "ударными" дозами (к названию таких поливитаминов обычно прибавлены слова "стресс" или "антистресс"). Такая тяжелая витаминная "артиллерия" не раскроет, а, наоборот, подавит ваши собственные иммунные возможности.

Ешьте больше фруктов и овощей, добавляйте в пищу отруби, не увлекайтесь сладкими и мучными блюдами, выбирайте хлеб из муки грубого помола.

Делайте водные процедуры

Для снятия усталости огромное значение имеет контакт с водой. Душ утром и вечером, бассейн, сауна, баня замечательно снимают напряжение.

Больше двигайтесь

Весной как никогда важно понятие "в меру". Весенние нагрузки должны быть физиологичны. Бег трусцой, велотренажер, плавание, ходьба, танцы. А вот с силовыми упражнениями надо быть поосторожнее. Если пытаться снять сильное умственное напряжение сильным же физическим, вы можете "сорваться" и тяжело заболеть.

Самый лучший рецепт – утренняя зарядка. 15 минут несложных упражнений подарят заряд бодрости на весь день.

Ходьба полезна для здоровья Фото: freepik.com

Питайтесь полноценно

В вашем рационе должны быть витамины и клетчатка (свежие овощи и фрукты), белки (рыба, творог, соевые продукты), углеводы (хлеб, картофель, макароны), жиры (растительное масло).

Найдите время для отдыха

Если у вас есть возможность 1-2 недели отдохнуть, то воспользуйтесь этим! Как провести отпуск – решать вам. Только отдыхайте именно так, как хочется, принуждений быть не должно!

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Планируйте свои дни

Ничто не отнимает столько сил, как неразбериха. Выстраивайте дела по мере их важности, так вы с легкостью воспримите ситуацию, когда что-то не успеваете доделать. Задуманное выполнено, а время осталось? Замечательно, отправляйтесь отдыхать. И ни в коем случае не беритесь за план следующего дня!

Не зацикливайтесь на неприятностях

Следуйте правилу Скарлетт О,Хара: "Я подумаю об этом завтра!".

Ищите положительные эмоции

Сделайте свой досуг разнообразным и увлекательным. Интересные книги, театр, выставки, концерты, кино, встречи с друзьями. Все, что угодно, только не унылое лежание на диване.

Стать счастливым может каждый Фото: Pixabay

Не отказывайте себе во сне

8-9 часов сна победят любую хандру. Не тяните вечернее время до полуобморока, ложитесь спать пораньше.

Много гуляйте

Используйте любую возможность, для пребывания на свежем воздухе. Пройдите пешком несколько остановок, подышите воздухом в обеденный перерыв. Выходные по возможности проводите активно, а лучше за городом.

Балуйте себя

Только не увлекайтесь аппетитными блюдами. Небольшой кусочек тортика, а еще лучше кусочек хорошего черного шоколада для настроения сгодится, но знайте меру. Лучше порадовать себя обновкой или косметикой.

Ухаживайте за собой

Стрижка, маникюр, массаж, поход в косметический салон, сеансы в солярии. Позаботьтесь о своей внешности, а зеркало поднимет вам настроение.

Перейдите на травяные чаи

Травяные чаи способны прибавить сил и здоровья. Лекарственные растения регулируют обмен веществ. Попробуйте на 5-6 недель заменить утренний чай и кофе травяным отваром. Не кладите в них сахар, лучше распустите чайную ложку меда. Растительные сборы продаются в аптеках. Для правильного выбора лекарственных растений можно проконсультироваться с врачом.

Напомним, ранее мы рассказывали о скрытых симптомах депрессии.

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